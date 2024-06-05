Це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чому Україні вигідне відкриття Росією фронту на Сумщині.

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Військово-політичний оглядач пояснив, що росіяни дійсно мали плани щодо наступу на Сумську область, але є нюанси.

По-перше, ворог навіть не має достатнього ресурсу, щоб досягти хоч якогось успіху на оперативно-тактичному рівні на Харківщині – насамперед біля Липців та Вовчанську.

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По-друге, окупантам необхідно сконцентрувати нові сили та засоби, аби завдавати ударів по Сумщині. Утім, вони не мають, де їх взяти. Оскільки вже зараз стягують групи військ "Захід", "Південь" та "Дніпро" на Бєлгородщину, аби продовжити бойові дії хоча б у напрямку Вовчанська.

Тому в російського командування зараз дилема:

або продовжувати реалізовувати плани щодо відкриття нового фронту, що є для них самогубством;

або підтримувати один з перспективних напрямків, наприклад, Вовчанський.

Якщо вони відкриють Сумський фронт, це навіть нам на користь. Тому що вони будуть витрачати ресурс, якого їм і так не вистачає,

– пояснив Олександр Коваленко.

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