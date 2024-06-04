Черговий злочин проти українців окупанти здійснили ударом по Конотопу. Вже не вперше за останній час російські загарбники обстрілюють цей населений пункт. На жаль, цього разу через ворожу атаку також є пошкодження. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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Так, вдень 4 червня російська армія завдала підступного удару по Конотопу, що у Сумській області. Внаслідок ворожої атаки, на жаль, було уражено виробничу інфраструктуру у населеному пункті.

Тимчасово обмежений рух транспорту по місту в бік мікрорайону "Житломасив". Маю на увазі трамваї,

– повідомив Семеніхін.

За попередньою інформацією, постраждалих через черговий злочин окупаційних військ немає. Станом на цю хвилину масштаби наслідків та подробиці стосовно російської атаки з'ясовують.

Зауважимо, що повітряна тривога у Сумській області була оголошена орієнтовно о 15:59. До того був відбій, тривалість якого сягала всього 2 хвилини. Втім, вже о 16:20 знову у регіоні знову пролунало сповіщення відбою.

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Нещодавно там також було уражено виробничу інфраструктуру

Вдень, 21 травня, Росія також завдала удару по Сумській області. Тоді в обід у Конотопі лунали вибухи. Окупанти завдали по місту ракетного удару.

В ОВА повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопу. На місці працювали усі необхідні служби задля ліквідації наслідків.

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