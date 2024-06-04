Очередное преступление против украинцев оккупанты совершили ударом по Конотопу. Уже не впервые за последнее время российские захватчики обстреливают этот населенный пункт. К сожалению, этот раз из-за вражеской атаки также есть повреждения. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
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Россияне в очередной раз атаковали Сумскую область
Так, днем 4 июня российская армия нанесла коварный удар по Конотопу, что в сумской области. Вследствие вражеской атаки, к сожалению, было поражено производственную инфраструктуру в населенном пункте.
Временно ограничено движение транспорта по городу в сторону микрорайона "Жилмассив". Имеются в виду трамваи,
– сообщил Семенихин.
По предварительной информации, пострадавших из-за очередного преступления оккупационных войск нет. По состоянию на эту минуту масштабы последствий и подробности относительно российской атаки выясняют.
Заметим, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена ориентировочно в 15:59. До того был отбой, продолжительность которого достигала всего 2 минуты. Впрочем, уже в 16:20 снова в регионе снова прозвучало оповещение отбоя.
Недавно там также была поражена производственная инфраструктура
Днем, 21 мая, Россия также нанесла удар по Сумской области. Тогда в обед в Конотопе раздавались взрывы. Оккупанты нанесли по городу ракетный удар.
В ОВА сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа. На месте работали все необходимые службы для ликвидации последствий.
Россияне наращивают личный состав и технику возле Сумской области
- Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению. Так, недалеко от границы страна-агрессор собирает еще одну группировку войск.
- Оккупанты держат свои силы у границы с Сумской областью. В ГПСУ заявили, что врагу недостаточно этих сил, чтобы сделать успешное наступление. Украинские защитники готовы к любым сценариям.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что россияне могут со стороны Сумской области открыть еще одно направление наступления на Харьковскую область. Во время майского наступления оккупанты должны были бы заходить по Золочевской общине.