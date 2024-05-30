Ворожі ДРГ – одна з основних загроз, яка існує цілодобово. Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх в етері 24 Каналу розповів, яка справжня мета російських диверсійно-розвідувальних груп.

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Якою є активність російських ДРГ на Сумщині

За словами голови Сумської ОВА, мета ворожих диверсійно-розвідувальних груп – створити такі умови, за яких цивільне населення та військові у прикордонних зонах постійно повинні перебувати у напруженому стані. Росіяни прагнуть викликати паніку та дестабілізацію серед українців.

Разом зі Збройними Силами чітко попереджаємо населення, яке залишилося в евакуйованих населених пунктах, щодо можливих заходів диверсійних груп,

– сказав Артюх.

В ОВА розробили маршрут, в якому вказали місця, де найбільш безпечно та небезпечно пересуватися. Все для того, щоб люди мали змогу надавати допомогу своїм близьким, а певні служби проводили евакуацію. Пересування у п'ятикілометровій зоні віддане під управління Збройним Силам.

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