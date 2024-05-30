Ворожі ДРГ – одна з основних загроз, яка існує цілодобово. Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх в етері 24 Каналу розповів, яка справжня мета російських диверсійно-розвідувальних груп.
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Якою є активність російських ДРГ на Сумщині
За словами голови Сумської ОВА, мета ворожих диверсійно-розвідувальних груп – створити такі умови, за яких цивільне населення та військові у прикордонних зонах постійно повинні перебувати у напруженому стані. Росіяни прагнуть викликати паніку та дестабілізацію серед українців.
Разом зі Збройними Силами чітко попереджаємо населення, яке залишилося в евакуйованих населених пунктах, щодо можливих заходів диверсійних груп,
– сказав Артюх.
В ОВА розробили маршрут, в якому вказали місця, де найбільш безпечно та небезпечно пересуватися. Все для того, щоб люди мали змогу надавати допомогу своїм близьким, а певні служби проводили евакуацію. Пересування у п'ятикілометровій зоні віддане під управління Збройним Силам.
Загроза наступу на Сумську область: що відомо
- Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росія накопичує сили та техніку на кордоні з Харківською та Сумською областями. Окупанти прагнуть розтягнути лінію фронту та розширити плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України. Росіяни активізували діяльність на базах і складах у районі населених пунктів Грайворон – Борисівка – Пролетарський.
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що станом на тепер наявних російських підрозділів поблизу кордону з Сумською областю недостатньо для успішного наступу. Сили оборони України готові до будь-яких сценаріїв. На його думку, росіяни все ж можуть застосувати ці війська, щоб "сіяти паніку, розтягувати наші сили й не дозволяти їх перекидати на інші напрямки".
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що росіяни можуть з боку Сумської області відкрити ще один напрямок наступу на Харківщину. Під час травневого наступу окупанти мали б заходити по Золочівській громаді. Райцентр межує із Сумщиною та Бєлгородщиною і розташовується за 35 кілометрів від Харкова.