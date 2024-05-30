Вражеские ДРГ – одна из основных угроз, которая существует круглосуточно. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире 24 Канала рассказал, какая настоящая цель российских диверсионно-разведывательных групп.
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Какова активность российских ДРГ на Сумщине
По словам главы Сумской ОВА, цель вражеских диверсионно-разведывательных групп – создать такие условия, при которых гражданское население и военные в приграничных зонах постоянно должны находиться в напряженном состоянии. Россияне стремятся вызвать панику и дестабилизацию среди украинцев.
Вместе с Вооруженными Силами четко предупреждаем население, которое осталось в эвакуированных населенных пунктах, о возможных мероприятиях диверсионных групп,
– сказал Артюх.
В ОВА разработали маршрут, в котором указали места, где наиболее безопасно и опасно передвигаться. Все для того, чтобы люди имели возможность оказывать помощь своим близким, а определенные службы проводили эвакуацию. Передвижение в пятикилометровой зоне находится под управлением Вооруженным Силам.
Угроза наступления на Сумскую область: что известно
- Аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия накапливает силы и технику на границе с Харьковской и Сумской областями. Оккупанты стремятся растянуть линию фронта и расширить плацдарм в приграничной зоне на северо-востоке Украины. Россияне активизировали деятельность на базах и складах в районе населенных пунктов Грайворон – Борисовка – Пролетарский.
- Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что на данный момент имеющихся российских подразделений вблизи границы с Сумской областью недостаточно для успешного наступления. Силы обороны Украины готовы к любым сценариям. По его мнению, россияне все же могут применить эти войска, чтобы "сеять панику, растягивать наши силы и не позволять их перебрасывать на другие направления".
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что россияне могут со стороны Сумской области открыть еще одно направление наступления на Харьковскую область. Во время майского наступления оккупанты должны были бы заходить по Золочевской общине. Райцентр граничит с Сумщиной и Белгородщиной и располагается в 35 километрах от Харькова.