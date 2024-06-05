Это 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, почему Украине выгодно открытие Россией фронта на Сумщине.
Важно Поражена производственная инфраструктура: враг атаковал Конотоп на Сумщине
С какими проблемами столкнулась Россия
Военно-политический обозреватель объяснил, что россияне действительно имели планы по наступлению на Сумскую область, но есть нюансы.
Во-первых, враг даже не имеет достаточного ресурса, чтобы достичь хоть какого-то успеха на оперативно-тактическом уровне на Харьковщине – прежде всего у Липцев и Волчанска.
Бои на Харьковщине: смотрите на карте
Во-вторых, оккупантам необходимо сконцентрировать новые силы и средства, чтобы наносить удары по Сумщине. Впрочем, они не имеют, где их взять. Поскольку уже сейчас стягивают группы войск "Запад", "Юг" и "Днепр" на Белгородщину, чтобы продолжить боевые действия хотя бы в направлении Волчанска.
Поэтому у российского командования сейчас дилемма:
- либо продолжать реализовывать планы по открытию нового фронта, что является для них самоубийством;
- или поддерживать одно из перспективных направлений, например, Волчанский.
Если они откроют Сумской фронт, это даже нам на пользу. Потому что они будут тратить ресурс, которого им и так не хватает,
– пояснил Александр Коваленко.
Какая сейчас ситуация на Сумщине
- Глава Сумской ОВА Владимир Артюх отметил, что строительство большого количества фортификаций на Сумщине уже на завершающем этапе. Достроили только дополнительный рубеж, ведь основные линии строились раньше. Активное обустройство оборонительных позиций началось именно в 2023 году.
- Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео, на котором видно, как FPV-дроны нанесли удары по комплексам дальнего визуального наблюдения "Муром-П". С помощью этих систем россияне пытались контролировать ситуацию на границе с Сумской областью и планировать следующие атаки и обстрелы.
- Пограничники стали чаще фиксировать попытки мероприятий российских диверсионно-разведывательных групп, которые являются одной из основных угроз. Целью ДРГ является создать такие условия, чтобы гражданские и военные в приграничных зонах Сумской области находились в напряженном состоянии, паниковали и вызывали дестабилизирующие действия.