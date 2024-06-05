Это 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, почему Украине выгодно открытие Россией фронта на Сумщине.

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С какими проблемами столкнулась Россия

Военно-политический обозреватель объяснил, что россияне действительно имели планы по наступлению на Сумскую область, но есть нюансы.

Во-первых, враг даже не имеет достаточного ресурса, чтобы достичь хоть какого-то успеха на оперативно-тактическом уровне на Харьковщине – прежде всего у Липцев и Волчанска.

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Во-вторых, оккупантам необходимо сконцентрировать новые силы и средства, чтобы наносить удары по Сумщине. Впрочем, они не имеют, где их взять. Поскольку уже сейчас стягивают группы войск "Запад", "Юг" и "Днепр" на Белгородщину, чтобы продолжить боевые действия хотя бы в направлении Волчанска.

Поэтому у российского командования сейчас дилемма:

либо продолжать реализовывать планы по открытию нового фронта, что является для них самоубийством;

или поддерживать одно из перспективных направлений, например, Волчанский.

Если они откроют Сумской фронт, это даже нам на пользу. Потому что они будут тратить ресурс, которого им и так не хватает,

– пояснил Александр Коваленко.

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