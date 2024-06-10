К счастью, ситуация на Сумщине контролируемая. Руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко считает, что так россияне "пытались прощупать оборону" границы.
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Угроза на Сумщине остается
Активных боевых действий на Сумщине пока нет.
По состоянию на сейчас - это не начало того же, что было на Харьковщине. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино,
– написал Коваленко.
Почему Рыжевка – "спутник" российского города
Село Рыжевка расположено близко к границе с Россией – всего в 2 километрах от Курской области. Граничит оно с российским Теткино.
Рыжевка даже имеет общую улицу Дружбы с этим городом. Ее часть отдали в советское время России.
Сейчас село расположено в серой зоне, туда регулярно заходят российские ДРГ. Там не осталось ни людей, ни благ цивилизации.
По словам Коваленко, Силы обороны продолжают контролировать ситуацию и наносить россиянам огневого поражения.
Он также заверил, что сценария, который был на Харьковщине в мае, военные не наблюдают.
"Кадыровцы – это информационная армия, ставка сделана на информационную компоненту. Сравнивать ситуацию с Харьковщиной по состоянию на 8:00 (10 июня – 24 Канал) не стоит", – сказал руководитель ЦПИ.
Впрочем, он отметил, что угроза действий российской области на приграничье Сумщины остается.
Ситуация на Сумщине: последние новости
- В Госпогранслужбе заявили, что Россия наращивает силы на северной границе с Украиной. Там допускают возможное наступление на Сумщину или открытие нового фронта на Харьковщине. Впрочем, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что сейчас больше угроз не для Сумской области, а именно для Харьковской.
- В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Украине выгодно открытие Россией фронта на Сумщине. Там россияне будут тратить свои ресурсы, которых им и так не хватает.
- Впрочем, Россия не прекращает обстреливать приграничную Сумскую область. Так, 4 июня россияне ударили по Конотопу. Там было поражено производственную инфраструктуру. По предварительной информации, пострадавших не было.