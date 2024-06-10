Рыжевка расположена на левом берегу реки Сейм и граничит с российской границей. Последняя перепись населения говорит, что в селе жило 857 человек.

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История и настоящее уникального украинского села

Рыжевка Белопольского района находится на самой границе с Россией. Один из самых известных фактов о селе, по которому о нем все знают – это то, что граница в селе проходит через одну из хат. Местные жители шутят, что люди в доме ужинают на кухне в Украине, а ночуют уже в спальне в России. Соседний дом – то уже в Теткино, Курской области.

Так получилось из-за того, что при СССР общую с российским селом улицу, которая принадлежала Украине поделили пополам и назвали улицей Дружбы. Вполне укладывается в понятие россиян о "дружбе": с оккупацией украинской территории и "принуждением к дружбе".

Первое письменное упоминание о селе встречается в 1719 году. В этом году ему исполняется 305 лет. В XIX веке село, как и большая часть Украины, входило в состав Российской империи. По данным 1862 года в селе, которое тогда располагалось в Путивльском уезде Курской губернии, проживало 537 человек. В 1880 году в селе проживал 501 человек.

Рыжевка славится своим храмом Святого Николая Чудотворца. Его построили в первой половине 18 века, в 1893 году при местном храме начала действовать двухлетняя церковноприходская школа. Еще до середины 70-х годов ХХ века в церкви шла служба. А в 1975 году храм уничтожили коммунисты. Сейчас на его месте есть храм, но он уже не имеет никакого отношения к старому.

Храм Святого Николая Чудотворца / Фото Украина Инкогнита

События вокруг села в последние дни