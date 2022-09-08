С 1 сентября освобождено более 1 000 квадратных километров территории Украины, – Зеленский

Наши защитники продолжают делать все для освобождения каждого города и села. Только с 1 сентября они выбили врага с территории площадью 1000 квадратных километров.

Такие сведения озвучил 8 сентября Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение в этот день.

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Освобождение территорий не останавливается

Глава государства акцентировал, что активные действия на передовой продолжаются. В рамках оборонных операций наши воины освободили уже десятки населенных пунктов. И даже 8 сентября это движение продолжилось и были новые результаты.

Всего с первого сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам, спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный на днях,

– сказал президент.

Какие населенные пункты освободили в этот день

8 сентября больше всего освобожденных сел было на Харьковщине. Однако также там взвился флаг и над горсоветом города Балаклея. Кроме того, Вооруженные Силы Украины 8 сентября там пленили трех военных армии россии. Как выяснилось, им всего по 20 лет, а приехали юные оккупанты из частей Брянской и Калининградской областей.

Обращение Владимира Зеленского за 8 сентября: смотрите видео