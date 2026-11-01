Хакеры взломали сайт Росстата и заявили, что получили данные о потерях России в войне

Хакерские группировки Silent Crow из Украины и "Киберпартизаны" из Беларуси заявили о взломе сайта Росстата. По их словам, им удалось получить доступ к значительной части ИТ-инфраструктуры ведомства и скачать 23 терабайта данных.

Об этом пишут российские СМИ.

Что известно о взломе Росстата?

По словам представителей Silent Crow, они получили доступ к "значительной части ИТ-инфраструктуры" ведомства и смогли скачать 23 терабайта информации. В частности, в своем сообщении хакеры заявили, что среди полученных материалов есть:

информация о военных потерях России в войне против Украины, в частности данные из систем Росстата;

внутренние документы;

статистическая информация;

персональные данные.

Группировка "Киберпартизаны", со своей стороны, заявила об уничтожении ключевых систем хранения и обработки данных на сайте Росстата.

Кроме того, хакеры разместили на страницах ресурса надпись на белорусском языке: "Никто не избежит ответственности", а также логотипы своих группировок. В настоящее время сайт Росстата недоступен.

Как отреагировали в Росстате?

В пресс-службе Росстата подтвердили, что информационные ресурсы ведомства подвергались кибератакам с 29 октября. Там пообещали в ближайшее время восстановить доступ к сайту, однако опровергли факт утечки данных.

Атаки носили тщательно подготовленный характер и осуществлялись разнонаправленно – по всему спектру применяемых информационных технологий, с привлечением значительного количества специалистов различного профиля и с широкой географией источников,

– заявили в ведомстве.

В то же время Росстат отрицает утечку данных.

Напомним, сайт украинской торговой сети АТБ перестал работать 5 октября на фоне вероятной хакерской атаки. Злоумышленники заявляют, что похитили почти 7,9 миллиона наборов данных клиентов, среди которых номера телефонов, электронные адреса, имена, адреса и хэши паролей.

Также хакеры утверждают, что получили данные 127 265 сотрудников, в том числе их паспортную информацию. Кроме того, в списке якобы похищенных данных есть сведения о 11,48 миллионах заказов, регистрационные данные более 50 тысяч поставщиков, учетные записи и исходный код GitLab.

Хакеры требуют от АТБ 400 тысяч долларов или эквивалент в биткоинах, угрожая в противном случае обнародовать похищенную информацию.