Хакери зламали Росстат і заявили, що отримали дані про втрати Росії у війні

Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про злам Росстату?

За словами представників Silent Crow, вони отримали доступ до "значної частини IT-інфраструктури" відомства та змогли завантажити 23 терабайти інформації. Зокрема, у своєму повідомленні хакери заявили, що серед отриманих матеріалів є:

інформація про військові втрати Росії у війні проти України, зокрема дані із систем Росстату;

внутрішні документи;

статистична інформація;

персональні дані.

Угруповання "Кіберпартизани" зі свого боку заявило про знищення ключових систем зберігання та обробки даних на сайті Росстату.

Крім того, хакери розмістили на сторінках ресурсу напис білоруською мовою: "Нікому не уникнути відповідальності", а також логотипи своїх угруповань. Наразі сайт Росстату недоступний.

Як відреагували в Росстаті?

У пресслужбі Росстату підтвердили, що інформаційні ресурси відомства зазнавали кібератак із 29 жовтня. Там пообіцяли найближчим часом відновити доступ до сайту, однак заперечили факт витоку даних.

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Напади мали ретельно підготовлений характер і здійснювалися різноспрямовано – по всьому спектру застосовуваних інформаційних технологій, із залученням значної кількості фахівців різного профілю та за широкої географії джерел– заявили у відомстві.

Водночас Росстат заперечує витік даних.

Нагадаємо, сайт української торгівельної мережі АТБ перестав працювати 5 жовтня на тлі ймовірної хакерської атаки. Зловмисники заявляють, що викрали майже 7,9 мільйона наборів клієнтських даних, серед яких номери телефонів, електронні адреси, імена, адреси та хеші паролів.

Також хакери стверджують, що отримали дані 127 265 працівників, зокрема їхню паспортну інформацію. Крім того, у переліку нібито викраденого є відомості про 11,48 мільйона замовлень, реєстраційні дані понад 50 тисяч постачальників, облікові записи та початковий код GitLab.

Хакери вимагають від АТБ 400 тисяч доларів або еквівалент у біткойнах, погрожуючи інакше оприлюднити викрадену інформацію.