Командир взвода НРК (131 ОРБ) с позывным "Ветер" рассказал 24 Каналу, что именно представляет наибольшую угрозу для отечественной техники и как враг реагирует на появление железных дронов.

Что представляет наибольшую угрозу для НРК

По словам военнослужащего, захватчики постоянно пытаются противодействовать украинским роботам, выслеживают их, активно минируют пути продвижения и наносят огневые удары. Впрочем, успех в этом противодействии у захватчиков бывает лишь переменным.

К сожалению, иногда россиянам удается их уничтожить, поэтому самым опасным для НРК, однозначно, является FPV-дрон,

– сказал командир взвода НРК (131 ОРБ).

Он также отметил, что сами россияне, согласно статистике, начинают чаще применять НРК логистического назначения, ведь у них возникают схожие проблемы из-за массового использования FPV-дронов. Однако украинским подразделениям сталкиваться с вражескими наземными платформами на поле боя пока не приходилось.

Как НРК влияют на противника и как их обучают

Военный рассказал, что освоить управление НРК довольно легко. Ударными платформами управляют несколько человек – в частности, оператор и наводчик, а главную роль играют опыт и планирование. Роботы не могут полностью заменить человека на фронте, но существенно сокращают потери личного состава.

Военный об особенностях НРК: видео

Помимо выполнения боевых задач, наземные роботы оказывают колоссальное психологическое давление на противника.

Большой железный дрон с установленным пулеметом, с которым у тебя нет такого психологического, ментального контакта, как с живым человеком, оказывает существенное давление. У нас были случаи, когда мы находились в непосредственной близости от пешей группы противника, не могли вести огонь, но просто своим присутствием остановили его на месте, дали возможность доработать остальным силам и средствам,

– поделился "Ветер".

Он также отдельно отметил работу сервисной службы компании DEVDROID, которая круглосуточно оказывает техническую поддержку и осуществляет ремонт платформ непосредственно во время боевых заданий.

Отметим, что с начала 2026 года количество миссий наземных роботизированных комплексов в Силах обороны выросло в 3,3 раза. В целом беспилотные платформы выполнили уже более 112 тысяч логистических и эвакуационных задач, беря на себя самую опасную работу на линии соприкосновения.