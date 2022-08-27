С февраля Зеленский отметил госнаградами более 27 000 украинцев: в планах – иностранные друзья

Борьба с российскими оккупантами показала, как героичен украинский народ. Героизм украинцев вдохновил и иностранных воинов, которые стали с нами бок о бок, чтобы одолеть агрессора.

Героизм украинцев в борьбе с российскими оккупантами вдохновляет весь цивилизованный мир. Иностранные добровольцы не устают повторять то, что нигде не встречали такого отважного народа, как украинцы, которые ради своей Родины готовы на подвиги, которые до их воплощения считались чем-то невозможным.

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Зеленский о тысячах награжденных героев

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что подписал очередной указ о награждении наших воинов. В частности, речь идет о героях из ВСУ, разведки, СБУ и других подразделений.

Всего с 24 февраля государственными наградами Украины отмечены уже 27 760 наших защитников и защитниц. И будет еще один указ – очень важный, особый указ – о награждении государственными наградами друзей Украины за границей, наших партнеров, наших помощников в борьбе за свободу и жизнь,

– сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что борьба за независимость может быть успешной только тогда, когда это борьба всего народа. Именно такой она является для украинцев, и поэтому Украина обязательно одержит победу.

"Это совместная работа, общий результат, который достигается благодаря прочности и солидарности всех, кто ценит свободу и кто не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда. Обязательно победим", – добавил Зеленский.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам