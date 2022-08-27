Героїзм українців у боротьбі з російськими окупантами надихає увесь цивілізований світ. Іноземні добровольці не втомлюються повторювати те, що ніде не зустрічали такого відважного народу, як українці, які заради своєї Батьківщини готові на подвиги, які до їх втілення вважалися чимось неможливим.

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Зеленський про тисячі нагороджених героїв

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив, що підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Зокрема, йдеться про героїв з ЗСУ, розвідки, СБУ та інших підрозділів.

Загалом з 24-го лютого державними нагородами України відзначені вже 27 760 наших захисників і захисниць. І буде ще один указ – дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників в боротьбі за свободу і життя,

– повідомив глава держави.

Він наголосив, що боротьба за незалежність може бути успішною лише тоді, коли це боротьба усього народу. Саме такою вона є для українців, й тому Україна обов'язково переможе.

"Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності й солідарності усіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди. Обов'язково переможемо", – додав Зеленський.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців