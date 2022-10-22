С россиянина Франчетти, причастного к оккупации Крыма, сняли часть обвинений

Суд в Чехии снял часть обвинений с россиянина Александра Франчетти. Он причастен к оккупации Крыма в 2014 году.

Ранее Украина потребовала его экстрадиции. Однако суд отказал из-за военной ситуации, что может повредить россиянину.

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С Франчетти сняли часть обвинений

Чешский суд снял с Франчетти обвинения в насильственном содержании не менее 11 проукраински настроенных людей во время российской оккупации Крыма в 2014 году. Об этом журналистам рассказал прокурор Марек Бодлак.

Такое решение обосновали недостатком доказательств, доказывающих вину боевика. Кроме того, Франчетти решили отпустить из-под стражи. Однако судебное решение не вступило в силу. Сторона обвинения будет оспаривать его в Верховном суде.

Адвокат россиянина Ленка Шрамкова подтвердила прокремлевским СМИ, что с ее клиента сняли все обвинения. В то же время, чешские журналисты сообщают, что с боевика не сняли обвинений в создании организованной преступной группы с целью совершения теракта. За это преступление ему грозит 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин рассказал, что Франчетти должен ждать дальнейшего развития в его деле на свободе. Однако он пока не покинул СИЗО.

Франчетти незаконно удерживал украинских морпехов

Россиянин прибыл в Севастополь еще перед оккупацией полуострова и присоединился к так называемой "крымской самообороне". По информации украинских спецслужб, в рядах этого пророссийского формирования Франчетти, в частности, занимался подавлением сопротивления проукраинскому населению в районе.

Также он сформировал группу российской разведки "Северный ветер". Каждый день боевик давал поручение 11 членам организации, а собранную информацию передавал командованию военно-морских сил России.

Он курировал деятельность морских пехотинцев и бывших отставников в Крыму по блокированию наших военных, а именно – феодосийского батальона морской пехоты,

– рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук

Когда Россия окончательно установила свою "власть" на полуострове, Франчетти оттуда скрылся. Вскоре стало известно, что он вернулся в Чехию, где жил с 2000 года. Тогда россиянин превратился в блогера и упорного критика путинского режима.

В 2019 году Франчетти заинтересовались не только украинскими спецслужбами, но и чешскими. Уже 12 сентября 2021 россиянина задержали в аэропорту Праги. На следующий день МИД Украины сообщил, что ведет переговоры об экстрадиции боевика.

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