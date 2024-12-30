Об этом сообщает 24 Канал.

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Мобилизуют ли с недостатками слуха

Чтобы определить, пригоден человек к службе или нет, военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию. Если человек имеет жалобы на здоровье, то ему могут назначить дополнительные обследования.

В общем, список заболеваний, с которыми не могут мобилизовать, определен в Министерстве обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Согласно ему, не могут мобилизовать мужчин со следующими недостатками слуха:

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;

глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;

двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстремальными проявлениями.

Стоит отметить, что диагноз важно подтвердить при прохождении ВВК. По заключению медосмотра мужчину могут признать непригодным к службе.