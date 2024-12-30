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До теми Хто з чоловіків не підлягає мобілізації: повний перелік категорій

Чи мобілізують з вадами слуху

Щоб визначити, придатна людина до служби чи ні, військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію. Якщо чоловік має скарги на здоров'я, то йому можуть призначити додаткові обстеження.

Загалом, список захворювань, з якими не можуть мобілізувати, визначений у Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Згідно з ним, не можуть мобілізувати чоловіків з наступними вадами слуху:

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;

двостороннє важке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо і важка приглухуватість на інше;

двостороння тяжка приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними та екстремальними проявами.

Варто наголосити, що діагноз важливо підтвердити під час проходження ВЛК. За висновком медоогляду чоловіка можуть визнати непридатним до служби.