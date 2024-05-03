Боевая эволюция отечественных бронежилетов: с какими вызовами столкнулись украинские производители

Журналисты общественной организации "Стоп коррупции" провели исследование ведущих украинских производителей бронезащиты. Пообщаться согласились "Темп-3000", "Украинская броня" и "Харьковский завод средств индивидуальной защиты".

Представители СтопКор посетили каждое производство, где руководители предприятий рассказали, как изменилась их деятельность после полномасштабного вторжения, отмечает 24 Канал.

Читайте также В воде как на суше: ВСУ тестируют инновационные "плавучие бронежилеты"

Что показали результаты анализа ОО "Стоп коррупции"

В течение последних двух лет полномасштабной войны с Россией внутренний рынок средств индивидуальной защиты в Украине испытал значительные изменения. Индустрия стала свидетелем резкого повышения спроса на различные средства защиты, что стало серьезным вызовом для украинских производителей. Специальный корреспондент Общественной организации "Стоп коррупции" Игорь Хмурый провел исследование этого вопроса и подготовил материал, в котором рассмотрел динамику изменений на рынке, а также проанализировал влияние этих изменений на украинскую промышленность.

В частности рассматривается, как возросла потребность в различных средствах индивидуальной защиты среди населения и военных во время войны с Россией. Также обращается внимание на то, какие вызовы это создает для украинских производителей этих средств, включая проблемы с увеличением объемов производства, обеспечением необходимым сырьем и конкуренцией на рынке.

Материал Игоря Хмурого предлагает тщательный анализ ситуации на внутреннем рынке средств индивидуальной защиты ведущих украинских производителей бронезащиты и освещает ключевые вызовы, с которыми они сталкиваются.

Чтобы подробнее рассмотреть достижения и проблемы крупнейших украинских предприятий, журналисты СтопКор выбрали пять ведущих поставщиков:

"Акрополис";

"Укртак";

"Украинская броня";

"Темп-3000";

"Харьковский завод средств индивидуальной защиты".

Однако из-за военных действий, первые два производства не дали согласования по анализу из-за собственного местонахождения.

Компания "Темп-3000" в течение многих лет служила главным поставщиком средств индивидуальной защиты для государственных органов. Однако, полномасштабное вторжение лишило ее основной мощности. Владельцы компании не сдались – они нашли ресурс и за год открыли новый завод в более безопасном регионе. Основатель компании, Юрий Евтушенко, отмечает, что 2022 год полностью изменил их стратегию, переключив усилия на нужды армии.

В 2014 году у нас объемы были такими же, как в 2022-м и 2024-м. Я мог изготовить в 2014 году даже большие объемы. Мы работали на всю страну. Мы тогда охватывали и гражданский рынок. Продавали жилеты скрытого ношения. Сейчас мы этого не делаем. Это мое личное мнение, что надо сейчас работать только на государство,

– отметил Юрий.

Производство активно поддерживает инициативы по максимальной локализации и индустриализации производства. В прошлом году был открыт отдельный цех для запекания керамических плит, который является уникальным украинским кейсом на сегодня.

Денис Милиневский, руководитель компании "Украинская броня", рассказал, что до начала полномасштабного вторжения их компания преимущественно работала на американском частном рынке, где уже имела свою нишу. В марте 2022 года основатель фирмы решил изменить стратегию, обратив внимание на волонтерскую деятельность. Специалисты "Украинской брони" активно привлекали доноров и обеспечивали поставки бронезащиты из-за рубежа.

Мы максимально распространили в пространстве информацию о нас. У нас на фейсбуке, например, около 100 тысяч подписчиков. Мы с первого дня написали, как мы будем работать, всю информацию о нас, о наших планах. Что мы собираем средства, мы привозим и отдаем военным эту продукцию. Причем очень важный момент – мы все это делали по себестоимости. То есть основатель компании запретил ни копейки зарабатывать на этом,

– отметил Милиневский.

Максим Плехов, совладелец "Харьковского завода средств индивидуальной защиты", тоже рассказал об измененных приоритетах после 24 февраля 2022 года: "На начало 2014 года было на украинском рынке две компании, которые имели очень малые заказы и понемногу поставляли продукцию в Нацполицию, тогдашних структур МВД, и Вооруженных сил. За восемь лет до полномасштабного вторжения, появилось до десятка новых компаний. Они прошли полный путь развития, если говорить об уровне технологий, понимания. И уже на 2021 год большинство украинских компаний производила, может, и не в больших объемах, но продукцию, которая была конкурентоспособной не только на европейском уровне, а даже на рынке США", – отметил Плехов

Поэтому, можем прийти к выводу, что начало масштабного вторжения изменило динамику рынка и производства бронезащиты, развернув вектор их деятельности на обеспечение украинской армии.