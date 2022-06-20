Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о наших олигархах и высказал свое мнение о российских. Они ведь так или иначе продвигают свои интересы у нас.

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Реестр украинских олигархов

Данилов рассказал, что по закону в мае должны были утвердить на заседании СНБО положение о реестре олигархов. Такое заседание состоялось, СНБО проголосовал за положение.

Думаю, в ближайшее время появится указ президента на этот счет. И этот реестр будет непременно. Другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание,

– говорит секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что мы должны действовать по закону.

Данилов о российских олигархах

Секретарь СНБО беспокоит, чтобы в этот реестр не пришлось внедрять новых олигархов. Речь идет о русских. Данилов обратил внимание, что сейчас идет мощная волна нарративов по поводу продвижения сюда российских олигархов.

Почему считается, что российские олигархи будут для нас большой победой. С какого испуга? Люди, всю жизнь помогавшие Путину и финансировавшие российскую армию, хотят перекраситься? Кто-то говорит о деньгах,

– заметил чиновник.

Данилов твердо убежден, что невозможно говорить о деньгах, когда эти "отбросы убили 383 ребенка". Он уверен, что всем тем, кто говорит о российских олигархах, нужно поставить фото этих детей. Пусть смотрят на них каждый день, а затем ведут какие-то переговоры с российскими олигархами.

О каких российских олигархах может идти речь

Возможно, Данилов подразумевает российского олигарха украинского происхождения Михаила Фридмана. Тот, по словам главы НАПК Александра Новикова, думает над возможностью получить украинское гражданство.

Также была информация, что Фридман консультируется с украинскими властями по перерегистрации активов в Украине.

Среди активов Фридмана есть Альфа-банк, доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall DEA, телекоммуникационная компания VEON, российская торговая компания X5 Retail Group.

Что происходит с российскими олигархами из-за войны

Как известно, на Россию наложили санкции, из-за которых олигархи теряют много денег и стали очень ограничены. Министерство обороны Великобритании в очередном отчете о войне России в Украине вспомнило о настроениях бизнес-элиты и олигархов государства-агрессорки. Они скептичны по поводу войны в Украине. Поэтому тысячи российских долларовых миллионеров могут уже сейчас готовиться покинуть государство-агрессорку.

Но все же некоторые запреты российским богачам обходиться не удается. Например, запрет захода судов российских кафиров в воздушное пространство с ЕС – один из первых запретов, который Европа ввела против агрессора. Но журналисты обнаружили как минимум 30 рейсов российских частных самолетов и вертолетов через воздушное пространство ЕС.

А еще российские олигархи и их семьи пытаются массово обжаловать санкции ЕС . Оно и не удивительно, ведь большинство из них там живет и тратит деньги. Когда лавочка прикрылась, в европейские суды было подано около 20 исков, связанных с персональными санкциями.

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