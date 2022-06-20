Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про наших олігархів та висловив свою думку про російських. Адже вони так чи інакше просувають свої інтереси в нас.

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Реєстр українських олігархів

Данілов розповів, що за законом, у травні мали затвердити на засіданні РНБО положення про реєстр олігархів. Таке засідання відбулося, РНБО проголосувала за положення.

Думаю, найближчим часом з'явиться указ президента з цього приводу. І цей реєстр буде обов'язково. Інша річ – хто в ньому буде, в який спосіб це відбуватиметься і чи є в нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу,

– каже секретар РНБО.

Він наголосив, що ми маємо діяти за законом.

Данілов про російських олігархів

Секретаря РНБО турбує, щоб у цей реєстр не довелось впроваджувати нових олігархів. Мовиться про російських. Данілов звернув увагу, що зараз йде потужна хвиля наративів щодо просування сюди російських олігархів.

Чомусь вважається, що російські олігархи будуть для нас великою перемогою. З якого переляку? Люди, які все життя допомагали Путіну і фінансували російську армію, хочуть перефарбуватися? Хтось каже про гроші,

– зауважив посадовець.

Данілов твердо переконаний, що неможливо казати про гроші, коли ці "покидьки вбили 383 дитини". Він упевнений, що всім тим, хто говорить про російських олігархів, треба поставити фото цих дітей. Нехай дивляться на них щодня, а потім ведуть якісь переговори з російськими олігархами.

Про яких російських олігархів може йти мова

Можливо, що Данілов має на увазі російського олігарха українського походження Михайла Фрідмана. Той, за словами голови НАЗК Олександра Новікова, думає над можливістю отримати українське громадянство.

Також була інформація, що Фрідман консультується з українською владою щодо перереєстрації активів в Україні.

Серед активів Фрідмана є Альфа-банк, частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group.

Що відбувається з російськими олігархами через війну

Як відомо, на Росію наклали санкції, через які олігархи втрачають багато грошей і стали дуже обмежені. Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті щодо війни Росії в Україні згадало про настрої бізнес-еліти та олігархів держави-агресорки. Вони скептичні щодо війни в Україні. Через це тисячі російських доларових мільйонерів можуть вже зараз готуватися покинути державу-агресорку.

Але все ж деякі заборони російським багатіям обходити вдається. Наприклад, заборона заходу суден російських окупантів у повітряний простір з ЄС – одна з перших заборон, яку Європа запровадила проти агресора. Але журналісти виявили як мінімум 30 рейсів російських приватних літаків та гелікоптерів через повітряний простір ЄС.

А ще російські олігархи та їхні родини пробують масово оскаржувати санкції ЄС. Воно й не дивно, адже більшість з них там живе і витрачає гроші. Коли лавочка прикрилась, то до європейських судів було подано близько 20 позовів, пов'язаних із персональними санкціями.

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