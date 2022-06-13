Заборона заходу суден російських окупантів у повітряний простір з ЄС – одна з перших заборон, яку Європа запровадила проти агресора. Втім, російські олігархи знайшли спосіб, як комфортно літати до Європи та обходити чинні обмеження.

Читайте також Змінюють підходи, – Мусієнко пояснив, чому Макрон оголосив про старт епохи військової економіки

Російські олігархи обходять санкції

27 лютого, через три дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі проголосила, що тепер повітряний простір ЄС закритий для російських літаків. Це стосувалося як пасажирських та комерційних рейсів, так і приватних літаків російських олігархів. Втім, Європа не врахувала, що злочини та обман у росіян у крові, тому зважати на жодні обмеження вони не збираються.

Як вдалося розвідати німецьким журналістам, санкції діють не повною мірою. Їм вдалося ідентифікувати як мінімум 30 рейсів російських приватних літаків та гелікоптерів через повітряний простір ЄС.

Як повідомили журналісти, обходити обмеження російським олігархам вдається через непрозоре право власності та перепис майна на родичів та друзів. Перевірка літаків на правовласності займає деякий час, чим успішно користуються росіяни. У російської еліти вже конфіскували кілька джетів, але вони знайшли "схему", яка дозволяє їм надалі літати в Європу.

Війна Росії проти України: останні події

Російські окупанти почали обстрілювати Лисичанськ крупнокаліберною артилерією. Ворог завдає місту великих руйнувань. Саме Лисичанськ стане наступним форпостом оборони після Сєвєродонецька, якщо окупантам вдасться його захопити.

Ворогу вдалося зруйнувати усі мости навколо Сєвєродонецька. Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, місто не є заблокованим, комунікація з ним залишається, а наші воїни продовжують героїчно тримати оборону.

Ситуація на фронті дуже непроста, ворог має значну перевагу у вогневій потужності та живій силі. Наші захисники та захисниці дуже вмотивовані та майстерні, але без важкої зброї від партнерів тримати оборону дуже важко.

Дивіться також – Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС, але будуть певні умови: відео