Запрет захода судов российских оккупантов в воздушное пространство ЕС – один из первых запретов, который Европа ввела против агрессора. Впрочем, российские олигархи нашли способ как комфортно летать в Европу и обходить действующие ограничения.

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Российские олигархи обходят санкции

27 февраля, через три дня после полномасштабного вторжения России в Украину, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе провозгласила, что теперь воздушное пространство ЕС закрыто для российских самолетов. Это касалось как пассажирских и коммерческих рейсов, так и частных самолетов российских олигархов. Впрочем, Европа не учла, что преступления и обман у россиян в крови, поэтому обращать внимание на любые ограничения они не собираются.

Как удалось разведать немецким журналистам, санкции действуют не в полной мере. Им удалось идентифицировать как минимум 30 рейсов российских частных самолетов и вертолетов через воздушное пространство ЕС.

Как сообщили журналисты, обходить ограничения российским олигархам удается из-за непрозрачного права собственности и переписи имущества на родственников и друзей. Проверка самолетов на право собственности занимает некоторое время, чем успешно пользуются россияне. У российской элиты уже конфисковали несколько джетов, но они нашли "схему", позволяющую им и дальше летать в Европу.

Война России против Украины: последние события

Российские оккупанты начали обстреливать Лисичанск крупнокалиберной артиллерией. Враг наносит городу большие разрушения. Именно Лисичанск станет следующим форпостом обороны после Северодонецка, если оккупантам удастся захватить его.

Врагу удалось разрушить все мосты вокруг Северодонецка. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, город не заблокирован, коммуникация с ним остается, а наши воины продолжают героически держать оборону.

Ситуация на фронте очень непростая, у врага есть значительное преимущество в огневой мощи и живой силе. Наши защитники и защитницы очень мотивированы, но без тяжелого оружия от партнеров держать оборону очень трудно.

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