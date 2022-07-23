Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время Второго международного саммита первых леди и джентльменов.

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Победа Украины важна для всех

Лиз Трасс отметила, что украинцы борются не только за свое будущее, но и за свободу и демократию.

Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, но и за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Поэтому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым страдающим мужчиной, женщиной и ребенком мы будем предоставлять больше,

– заявила она.

Она заверила, что Великобритания будет оказывать помощь и Украина станет значительно более мощной и успешной, чем была до этого. И чем больше путин пытается уничтожить Украину, тем сильнее становятся украинцы.

Мы будем оказывать помощь, чтобы Украина стала мощнее, успешнее после этой войны, потому что она станет символом демократии. То, что путин пытается уничтожить Украину – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется. Сейчас, как никогда Украина должна победить,

– сказала она.

Накануне Джонсон заверил, что Британия будет оставаться на стороне Украины

22 июля президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Борисом Джонсоном. Глава государства заверил, что, несмотря на любые изменения в политике, Украина и Великобритания будут укреплять свою связь.

В частности, президент общался с Джонсоном о наращивании объемов подготовки украинских воинов в Британии и о другом разностороннем военном сотрудничестве.

К слову, ранее в Лондоне анонсировали новую военную помощь для Украины, обнародовав новый пакет. В ближайшие недели ВСУ получат артиллерийские системы, снаряды к ним и беспилотники.

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