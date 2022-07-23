Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів.

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Перемога України важлива для всіх

Ліз Трасс зауважила, що українці змагаються не лише за своє майбутнє, а за свободу та демократію.

Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка потрапляє в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше,

– заявила вона.

Вона запевнила, що Велика Британія надаватиме допомогу й Україна стане значно потужнішою та успішнішою, ніж була до цього. І чим більше путін намагається знищити Україну, тим сильнішими стають українці.

Ми надаватимемо допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона повстане символом демократії. Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи Україна має перемогти,

– сказала вона.

Напередодні Джонсон запевнив у тому, що Британія лишатиметься на боці України

22 липня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Борисом Джонсоном. Глава держави запевнив, що попри будь-які зміни в політиці Україна та Велика Британія будуть зміцнювати свій зв'язок.

Зокрема президент спілкувався з Джонсоном про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Британії та про іншу різнобічну військову співпрацю.

До слова, раніше у Лондоні анонсували нову військову допомогу для України, оприлюднивши новий пакет. Найближчими тижнями ЗСУ отримають артилерійські системи, снаряди до них та безпілотники.

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