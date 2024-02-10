В декабре 2023 года Мария обратилась в Министерство реинтеграции за помощью. Она попросила вернуть ее маленькую дочь, оставшуюся на временно оккупированной россиянами части Запорожской области.
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Что известно о семье
Девочка поехала к бабушке и дедушке в гости. Впоследствии Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, и ребенок вместе с этими родственниками оказался в оккупации.
Выехать на контролируемую Украиной территории они не смогли из-за состояния бабушки. Она была тяжелобольной, а перевозить ее не было возможности. Также родителям было рискованно ехать за ребенком.
Ребенка успешно вернули
Мария обратилась в Минреинтеграции после того, как бабушка умерла. Возвращение ее дочери происходило в рамках проекта "Путь домой".
Минреинтеграции благодарит всех, кто приобщался к этому делу. Особая благодарность нашему партнеру – "Украинской сети за права ребенка". Благодаря совместным усилиям в рамках этого проекта уже удалось вернуть 56 детей,
– говорится в сообщении.
Также ведомство призвало всех, кто стал свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или в Россию, обращаться в Минреинтеграции.
Украина возвращает детей
- Накануне Рождества с временно оккупированной части Херсонщины удалось вернуть 8-летнего мальчика Елисея, которого захватчики сначала отправили в интернат после смерти его бабушки. Также тогда вернули двух 18-летних братьев Михаила и Андрея, которые являются сиротами.
- Ранее с временно оккупированных территорий вернули еще 5 детей. Двое из них выехали вместе с родителями, а другие оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
- Напомним, что в День Святого Николая Украина вернула 4 девочек и столько же парней. Воссоединиться с семьями им помог Катар.