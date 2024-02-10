У грудні 2023 року Марія звернулася до Міністерства реінтеграції по допомогу. Вона попросила повернути її маленьку доньку, що залишилася на тимчасово окупованій росіянами частині Запорізької області.
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Що відомо про родину
Дівчинка поїхала до бабусі та дідуся у гості. Згодом Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, і дитина разом з цими родичами опинилася в окупації.
Виїхати на контрольовану Україною території вони не змогли через стан бабусі. Вона була тяжкохворою, а перевозити її не було можливості. Також батькам було ризиковано їхати за дитиною.
Дитину успішно повернули
Марія звернулася до Мінреінтеграції після того, як бабуся померла. Повернення її доньки відбувалося в межах проєкту "Шлях додому".
Мінреінтеграції дякує всім, хто долучався до цієї справи. Особлива подяка нашому партнеру – "Українській мережі за права дитини". Завдяки спільним зусиллям в межах цього проєкту вже вдалося повернути 56 дітей,
– мовиться у повідомленні.
Також відомство закликало всіх, хто став свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або до Росії, звертатися до Мінреінтеграції.
Україна повертає дітей
- Напередодні Різдва з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 8-річного хлопчика Єлисея, якого загарбники спочатку відправили до інтернату після смерті його бабусі. Також тоді повернули двох 18-річних братів Михайла та Андрія, які є сиротами.
- Раніше з тимчасово окупованих територій повернули ще 5 дітей. Двоє з них виїхали разом з батьками, а інші опинилися у складних життєвих обставинах.
- Нагадаємо, що у День Святого Миколая Україна повернула 4 дівчаток та стільки ж хлопців. Возз'єднатися з родинами їм допоміг Катар.