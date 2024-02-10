У грудні 2023 року Марія звернулася до Міністерства реінтеграції по допомогу. Вона попросила повернути її маленьку доньку, що залишилася на тимчасово окупованій росіянами частині Запорізької області.

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Що відомо про родину

Дівчинка поїхала до бабусі та дідуся у гості. Згодом Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, і дитина разом з цими родичами опинилася в окупації.

Виїхати на контрольовану Україною території вони не змогли через стан бабусі. Вона була тяжкохворою, а перевозити її не було можливості. Також батькам було ризиковано їхати за дитиною.

Дитину успішно повернули

Марія звернулася до Мінреінтеграції після того, як бабуся померла. Повернення її доньки відбувалося в межах проєкту "Шлях додому".

Мінреінтеграції дякує всім, хто долучався до цієї справи. Особлива подяка нашому партнеру – "Українській мережі за права дитини". Завдяки спільним зусиллям в межах цього проєкту вже вдалося повернути 56 дітей,

– мовиться у повідомленні.

Також відомство закликало всіх, хто став свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або до Росії, звертатися до Мінреінтеграції.

Україна повертає дітей