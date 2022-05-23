С удовольствием посетю Польшу после победы, – Зеленский поблагодарил поляков за поддержку

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народ Польши, который оказывает очень много поддержки Украине. Он отметил, что после победы в войне сможет туда уехать.

Он подчеркнул, что это будет точно не один город. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на запись совместного брифинга главы Украины и президента Польши Анджея Дуды 22 мая.

В этот же день Вы – герои Украины, Польши, всего мира, – Дуда обратился к воинам ВСУ и защитникам Мариуполя

Считает прекрасными жителей всех городов

Президент Украины сначала поблагодарил своего коллегу. Потом уже отметил то, что выражает благодарность и всему польскому народу. Владимир Зеленский сказал, что "совершенно прекрасные люди во всех городах" Польши. Однако сейчас нет возможности поехать туда, где сейчас есть большие хабы гуманитарной помощи или хабы поставки оружия.

И не могу поехать в города, которые приняли наших людей, особенно женщин, детей. Нет возможности поехать и поблагодарить. Но уверен, когда мы победим это будут одни из первых городов, в которые я с удовольствием приеду,

– сказал президент.

Следует заметить, что один из городов сегодня президент отдельно выделил – Жешув. Этот населенный пункт первым получил от Украины звание города-спасателя.

Главное о визите президента Польши

Анджей Дуда прибыл в Киев 22 мая. Президент выступил в Верховной Раде и заверил, что отношения наших государств будут все теснее.

Также польский лидер упомянул и о России. Он подчеркнул, что это государственное образование должно стать изгнанником на международной арене. Мол, после Бучи, Бородянки и Мариуполя "не может быть дел, которые были раньше".

Также он анонсировал новое соглашение о добрососедстве , которое Польша и Украина могут подписать совсем скоро. "В январе 2023 года будет 160-я годовщина Январского восстания, в котором де-факто наши народы боролись против царя и хотели избавиться от неволи", - отметил Дуда.

Кроме того, важным моментом является то, что между нашими государствами начинается формирование общего таможенного пространства. Это не только ускорит прохождение процедур на границе, но и уберет большинство коррупционных рисков.

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