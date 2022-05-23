Він акцентував, що це буде точно не одне місто. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на запис спільного брифінгу глави України та президента Польщі Анджея Дуди 22 травня.
Цього ж дня Ви – герої України, Польщі, всього світу, – Дуда звернувся до воїнів ЗСУ та захисників Маріуполя
Вважає прекрасними жителів усіх міст
Президент України спершу подякував своєму колезі. Потім вже наголосив на тому, що висловлює подяку і всьому польському народу. Володимир Зеленський сказав, що "абсолютно прекрасні люди в усіх містах" Польщі. Проте зараз не має можливості поїхати туди, де зараз є великі хаби гуманітарної допомоги чи хаби постачання зброї.
І не можу поїхати в міста, які прийняли наших людей, особливо – жінок, дітей. Не маю можливості поїхати й подякувати. Але впевнений, коли ми переможемо це будуть одні з перших міст, в які я із задоволенням приїду,
– сказав президент.
Слід зауважити, що одне з міст сьогодні президент окремо виділив – Ряшів. Цей населений пункт першим отримав від України звання міста-рятівника.
Головне про візит президента Польщі
- Анджей Дуда прибув до Києва 22 травня. Президент виступив у Верховній Раді й запевнив, що стосунки наших держав ставатимуть все тіснішими.
- Також польський лідер згадав і про Росію. Він наголосив, що це державне утворення має стати вигнанкою на міжнародній арені. Мовляв, після Бучі, Бородянки та Маріуполя "не може бути справ, які були раніше".
- Також він анонсував нову угоду про добросусідство, яку Польща та Україна можуть підписати зовсім скоро. "У січні 2023 року буде 160-та річниця Січневого повстання, в якому де-факто наші народи боролися проти царя і хотіли позбутися неволі", – зазначив Дуда.
- Окрім цього, важливим моментом є те, що між нашими державами починається формування спільного митного простору. Це не лише значно пришвидшить проходження процедур на кордоні, а й прибере більшість корупційних ризиків.
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