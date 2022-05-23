Він акцентував, що це буде точно не одне місто. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на запис спільного брифінгу глави України та президента Польщі Анджея Дуди 22 травня.

Цього ж дня Ви – герої України, Польщі, всього світу, – Дуда звернувся до воїнів ЗСУ та захисників Маріуполя

Вважає прекрасними жителів усіх міст

Президент України спершу подякував своєму колезі. Потім вже наголосив на тому, що висловлює подяку і всьому польському народу. Володимир Зеленський сказав, що "абсолютно прекрасні люди в усіх містах" Польщі. Проте зараз не має можливості поїхати туди, де зараз є великі хаби гуманітарної допомоги чи хаби постачання зброї.

І не можу поїхати в міста, які прийняли наших людей, особливо – жінок, дітей. Не маю можливості поїхати й подякувати. Але впевнений, коли ми переможемо це будуть одні з перших міст, в які я із задоволенням приїду,

– сказав президент.

Слід зауважити, що одне з міст сьогодні президент окремо виділив – Ряшів. Цей населений пункт першим отримав від України звання міста-рятівника.

Головне про візит президента Польщі

Анджей Дуда прибув до Києва 22 травня. Президент виступив у Верховній Раді й запевнив, що стосунки наших держав ставатимуть все тіснішими.

Також польський лідер згадав і про Росію. Він наголосив, що це державне утворення має стати вигнанкою на міжнародній арені. Мовляв, після Бучі, Бородянки та Маріуполя "не може бути справ, які були раніше".

Також він анонсував нову угоду про добросусідство, яку Польща та Україна можуть підписати зовсім скоро. "У січні 2023 року буде 160-та річниця Січневого повстання, в якому де-факто наші народи боролися проти царя і хотіли позбутися неволі", – зазначив Дуда.

Окрім цього, важливим моментом є те, що між нашими державами починається формування спільного митного простору. Це не лише значно пришвидшить проходження процедур на кордоні, а й прибере більшість корупційних ризиків.

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