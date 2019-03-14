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      С14 и "Нацкорпус" – это группы ненависти, – Госдеп США

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      С14 и "Нацкорпус" – это группы ненависти, – Госдеп США
      С14 и "Нацкорпус" – это группы ненависти, – Госдеп США / Фото из открытых источников

      Государственный департамент США считает украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти.

      В отчете Бюро по развитию демократии, прав человека и демократии в США указывается, что за прошлый год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при явном попустительстве правоохранительных органов.

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      Члены С14 незаконно задержали мужчину, которого подозревали в причастности к "ДНР" и передали его в СБУ. Очевидно, речь идет о бразильском боевике Рафаэле Лусварги.

      В отчете указано, что также поступали сообщения от Национальной ассоциации адвокатов Украины о запугивании со стороны С14. В июле радикалы напали на адвоката Валентина Рыбина, который защищал подозреваемого в сепаратизме. Кроме того, зафиксирован случай нападения на журналиста, который освещал суд над членами C14, которых подозревали в разгроме лагеря ромов.

      Что известно о С14?С14-украинская праворадикальная общественная организация, декларирующая приверженность украинскому национализму. Организация начала деятельность в 2009 году с участия в антистроительных протестах. С целью политического прикрытия С14 длительное время взаимодействовали с политической партией "Свобода". Некоторые исследователи считают, что организация имеет признаки неонацизма. Представители самой организации отрицают свою связь с неонацистской идеологией и причастность к терроризму.

      В Госдепе США отметили, что были выявлены несколько случаев, когда правительство выделяло гранты или сотрудничало с "группами ненависти". В июне C14 выделили почти полмиллиона гривен на проведение молодежного летнего лагеря. К слову, СМИ сообщали, что C14 и другие "группы ненависти" заключили соглашения с властями в разных городах о создании патрульных подразделений "муниципальной охраны" для обеспечения общественной безопасности.

      Что известно о "Нацкорпусе"?
      "Национальный корпус" — украинская политическая партия, созданная путем объединения общественного движения "Честные дела" и Общественной организации "Патриот Украины" 14 октября 2016 года. Основой партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

      Недавно Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по информации о возможной подготовке заместителем председателя СБУ физического уничтожения активистов "Национального корпуса" и "Нацдружин".

      Кроме того, члены партии "Национальный корпус" устроили 13 марта акцию в Чернигове, куда прибыл президент Петр Порошенко. Активисты снова требуют наказать участников коррупционных сделок в "Укроборонпроме" и отчитываться о ходе расследования уголовных дел.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Национальный корпус
      Источник: 24 Канал
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