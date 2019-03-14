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      Заявление "Нацкорпуса" о подготовке физического уничтожения: ГБР открыло уголовное производство

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      Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за заявления лидера " Нацкорпуса"
      Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за заявления лидера " Нацкорпуса" / Фото из открытых источников

      Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по информации о возможной подготовке заместителем председателя СБУ физического уничтожения активистов "Национального корпуса" и "Нацдружин".

      С соответствующим заявлением в ГБР обратился сам заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, которого нардеп Андрей Билецкий обвинил в подготовке нападений.

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      24 канал сообщал, что нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил: президент Порошенко "заказал физическое уничтожение" лидеров его организации. Свой заказ гарант якобы сделал не абыкому, а СБУ. Так, Билецкий считает, что замглавы спецслужбы Виктор Кононенко готовит нападения на активистов с помощью "криминальных авторитетов".

      "Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренному статьей о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия", – говорится в официальном сообщении Государственного бюро расследований.

      В чем суть конфликта между "Нацкорпусом", Порошенко и правоохранительными органами?

      3 марта 2019 года "Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетировали дом фигуранта расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" о хищениях в оборонной сфере Игоря Гладковского, сына тогда еще заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

      9 марта 2019 года в Киеве больше тысячи активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" провели акцию протеста возле здания Администрации президента Украины и пытались прорвать кордон правоохранителей. Там произошли столкновения, в которых пострадали трое полицейских.

      Требования те же: наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме", арестовать уже экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов громкого скандала.

      Впоследствии в тот же день столкновения повторились в Черкассах, где президент Петр Порошенко проводил митинг после торжеств в честь 205-й годовщины рождения Тараса Шевченко. Несколько десятков националистов пытались прорваться на сцену к главе государства, но им помешала полиция. Правоохранители заявили о 22 раненых стражах порядка, среди которых был начальник полиции области Валерий Лютый, окровавленное лицо которого сразу же облетело СМИ и соцсети. Полиция уже открыла уголовные дела по статьям о насилии в отношении своих работников и хулиганстве.


      Столкновения между "Нацкорпусом" и полицией

      10 марта 2019 года полиция задержала 2 организаторов столкновений "Нацкорпуса" с правоохранителями в Черкассах. Задержанным инкриминируют организацию людей для совершения хулиганства и причинения телесных повреждений полицейским, которые охраняли общественный порядок.

      Вечером того же дня в "Нацкорпусе" заявили об исчезновении 7 своих активистов: их якобы с применением силы похитили из автомобиля. Вскоре 5 активистов освободили, а двое остались под стражей. 12 марта полиция вручила им подозрения.

      13 марта "Нацкорпус" устроил новую акцию во время визита Петра Порошенко в Чернигов. Главный лозунг акции: "Где отрубленные руки?".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Национальный корпус Национальная дружина Государственное бюро расследований СБУ Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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