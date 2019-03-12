Как правоохранительные органы отреагировали на финальную часть скандального расследования

Журналисты Bihus.Info выяснили, что все следственные органы скрывали информацию о деле сделок в "Укроборонпроме". Правоохранители оправдываются, что якобы ничего не скрывали, а тоже проводили свое расследование.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"

Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали, или же перепродавали из украинских военных частей старые детали по завышенным в 2-4 раза ценам.

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К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел относительно "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.

Как Луценко отреагировал на финальную часть расследования

После последней части расследования Bihus.Info Генпрокурор Юрий Луценко в четвертый раз оправдывался перед журналистами и общественностью. Он подчеркнул, что военная прокуратура и СБУ никого не крышует, а люди, которые вместе с Рогозой занимались мошенничеством, еще с 2018 года находятся на скамье подсудимых.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко

Журналисты обнародовали информацию, согласно которой все правоохранительные органы знали о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" да еще и за большие взятки закрывали их.



Жуков и Рогоза о подкупе Генпрокуратуры

Также Юрий Луценко предположил, что журналисты обнародовали расследование скорее чем ГПУ, потому что "надо было взломать коды диска, а нам (Генпрокуратуре, – 24 канал) надо сначала провести налоговую проверку".

Что пообещал сделать глава СБУ

Глава СБУ Василий Грицак во время пресс-конференции был немногословен. Лишь заверил, что в ведомстве уже начали внутреннее расследование в отношении сотрудника Киевского управления службы безопасности Дмитрия Москаленко, который и передавал деньги за закрытие дел.

Но руки в деле испачкал не только он. Нацполиция, Государственная фискальная служба, военная прокуратура, Генпрокуратура и Служба безопасности – все они, по версии расследователей, регулярно получали взятки от Андрея Рогозы, бизнес-партнера Гладковского младшего. В компании мальчиков он отвечал за своевременные подарки правоохранителям. Чтобы те не мешали возить контрабанду и избегать налогов.



Андрей Рогоза

Действия НАБУ

В этой схеме фигурирует и создано для борьбы с такой коррупцией НАБУ. Его детективы еще раньше открывали дело о подозрительной закупке танковых прицелов Харьковскому бронетанковому заводау. После того как Рогоза заплатил, его фирма "Оптимумспецдеталь", через которую и прокручивали сделки, чудом исчезла из списка фиктивных.

Кроме того, она получила справку о якобы благонадежности. А на днях директор НАБУ Артем Сытник отметил, что ни одного дела по сделкам Гладковского у них нет.



Артем Сытник

Позиция Центра противодействия коррупции

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что не стоит говорить о дискредитации работы всего НАБУ. Ведь сначала надо дождаться выводов Государственного бюро расследования и внутренней проверки.

Сытник должен был бы отстранить всех трех фигурантов сюжета. Двух детективов и Гизо Углаву. Также он должен гарантировать, что и внутренняя безопасность, и ГБР, как внешняя институция, получат весь нужный им доступ,

– отметил Шабунин.

Сделать это призвали Сытника и в Совете общественного контроля НАБУ. А следователи недавно созданного ГБР, которая занимается преступлениями должностных лиц, открыли дело в отношении предполагаемых взяточников во всех четырех правоохранительных органах.

К слову, это уже третье дело, которое открыли после выхода расследования. Ранее НАБУ зарегистрировало два производства за сделки в "Укроборонпроме", на которых государство потеряло 250 миллионов гривен.

Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме".

Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпром".

Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования.