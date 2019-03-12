Як правоохоронні органи відреагували на фінальну частину скандального розслідування

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що всі слідчі органи приховували інформацію про справу оборудок в "Укроборонпромі". Натомість правоохоронці виправдовуються, нібито нічого не приховували, а теж проводили своє розслідування.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі, або ж перепродавали з українських військових частин старі деталі за завищеними у 2-4 рази цінами.

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До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той час належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.

Як Луценко відреагував на фінальну частину розслідування

Після останньої частини розслідування Bihus.Info Генпрокурор Юрій Луценко вчетверте виправдовувався перед журналістами та громадськістю. Він наголосив, що військова прокуратура та СБУ нікого не кришує , а люди, які разом з Рогозою займалися шахрайством, ще з 2018 року перебувають на лаві підсудних.



Генпрокурор України Юрій Луценко

Журналісти оприлюднили інформацію, згідно з якою всі правоохоронні органи знали про корупційні схеми в "Укроборонпромі" та ще й за великі хабарі закривали їх.



Жуков та Рогоза про підкуп Генпрокуратури

Також Юрій Луценко припустив, що журналісти оприлюднили розслідування швидше за ГПУ, бо "треба було зламати коди диска, а нам (Генпрокуратурі, – 24 канал) треба спочатку провести податкову перевірку".

Що пообіцяв зробити голова СБУ

Голова СБУ Василь Грицак під час прес-конференції був небагатослівний. Лише запевнив, що у відомстві вже почали внутрішнє розслідування щодо працівника Київського управління служби безпеки Дмитра Москаленка, який і передавав гроші за закриття справ.

Але руки у справі забруднив не лише він. Нацполіція, Державна фіскальна служба, військова прокуратура, Генпрокуратура та Служба безпеки – усі вони, за версією розслідувачів, регулярно отримували хабарі від Андрія Рогози, бізнес-партнера Гладковського молодшого. У компанії хлопчиків він відповідав за вчасні подарунки правоохоронцям. Аби ті не заважали возити контрабанду й уникати податків.



Андрій Рогоза

Дії НАБУ

У цій схемі фігурує і створене для боротьби з такою корупцією НАБУ. Його детективи ще раніше відкривали справу про підозрілу закупку танкових прицілів Харківському бронетанковому заводу. Після того як Рогоза заплатив, його фірма "Оптимумспецдеталь", через яку і прокручували оборудки, дивом зникла зі списку фіктивних.

Крім того, вона отримала довідку про нібито благонадійність. А днями директор НАБУ Артем Ситник наголосив, що жодної справи по оборудках Гладковського у них немає.



Артем Ситник

Позиція Центру протидії корупції

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін наголосив, що не варто говорити про дискредитацію роботи всього НАБУ. Адже спочатку треба дочекатися висновків Державного бюро розслідування і внутрішньої перевірки.

Ситник мав би відсторонити всіх трьох фігурантів сюжету. Двох детектива і ГІзо Углаву. Також він повинен гарантувати, що і внутрішня безпека, і ДБР, як зовнішня інституція, матимуть увесь потрібний їм доступ,

– зазначив Шабунін.

Зробити це закликали Ситника і у Раді громадського контролю НАБУ. А слідчі нещодавно створеного ДБР, яка опікується злочинами посадовців, відкрили справу щодо імовірних хабарників в усіх чотирьох правоохоронних органах.

До слова, це вже тертя справу, яку відкрили після виходу розслідування. Раніше НАБУ зареєструвало два провадження через оборудки в "Укроборонпромі", на яких держава втратила 250 мільйонів гривень.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".

Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".

Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.