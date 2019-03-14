Заява "Нацкорпусу" про підготовку фізичного знищення: ДБР відкрило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за інформацією щодо можливої підготовки заступником голови СБУ фізичного знищення активістів "Національного корпусу" і "Нацдружин".

Із відповідною заявою до ДБР звернувся сам заступник голови СБУ Віктор Кононенко, якого нардеп Андрій Білецький звинуватив у підготовці нападів.

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24 канал повідомляв, що нардеп і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив: президент Порошенко "замовив фізичне знищення" лідерів його організації. Своє замовлення гарант начебто зробив не абикому, а СБУ. Так, Білецький вважає, що заступник глави спецслужби Віктор Кононенко готує напади на активістів з допомогою "кримінальних авторитетів".

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за фактом готування до злочину, передбаченого статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства", – мовиться у офіційному повідомленні Державного бюро розслідувань.

У чому суть конфлікту між "Нацкорпусом", Порошенком і правоохоронними органами?

3 березня 2019 року "Національний корпус" і "Національні дружини" пікетували будинок фігуранта розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про розкрадання в оборонній сфері Ігоря Гладковського, сина тоді ще заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

9 березня 2019 року в Києві понад тисяча активістів партії "Національний корпус" і руху "Національні дружини" провели акцію протесту біля будівлі Адміністрації президента України й намагались прорвати кордон правоохоронців. Там сталися сутички, в яких постраждали троє поліцейських.

Вимоги ті ж: покарати винних у розкраданні в "Укроборонпромі", заарештувати вже екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів гучного скандалу.

Згодом того ж дня сутички повторились у Черкасах, де президент Петро Порошенко проводив мітинг після урочистостей на честь 205-ї річниці народження Тараса Шевченка. Кілька десятків націоналістів намагалися прорватися на сцену до голови держави, але їм завадила поліція. Правоохоронці заявили про 22 поранених охоронців порядку, серед яких був начальник поліції області Валерій Лютий, закривавлене обличчя якого одразу ж облетіло ЗМІ та соцмережі. Поліція вже відкрила кримінальні справи за статтями про насильство щодо своїх працівників та хуліганство.



Сутички між "Нацкорпусом" і поліцією

10 березня 2019 року поліція затримала 2 організаторів сутичок "Нацкорпусу" з правоохоронцями у Черкасах. Затриманим закидають організацію людей для скоєння хуліганства та завдання тілесних ушкоджень поліцейським, які охороняли громадський порядок.

Увечері того ж дня у "Нацкорпусі" заявили про зникнення 7 своїх активістів: їх начебто із застосуванням сили викрали з автомобіля. Незабаром 5 активістів звільнили, а двоє залишилися під вартою. 12 березня поліція вручила їм підозри.

13 березня "Нацкорпус" влаштував нову акцію під час візиту Петра Порошенка до Чернігова. Головне гасло акції: "Де відрубані руки?".