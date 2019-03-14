С14 і "Нацкорпус" – це групи ненависті, – Держдеп США

Державний департамент США вважає українські радикальні організації С14 і "Нацкорпус" групами ненависті.

У звіті Бюро з розвитку демократії, прав людини і демократії в США вказується, що за минулий рік були зафіксовані випадки, коли "групи ненависті" затримували людей при очевидному потуранні правоохоронних органів.

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Члени С14 незаконно затримали чоловіка, якого підозрювали у причетності до "ДНР" і передали його до СБУ. Очевидно, мова йде про бразильського бойовика Рафаеля Лусварги.

У звіті зазначено, що також надходили повідомлення від Національної асоціації адвокатів України про залякування з боку С14. У липні радикали напали на адвоката Валентина Рибіна, який захищав підозрюваного в сепаратизмі. Крім того, зафіксований випадок нападу на журналіста, який висвітлював суд над членами C14, яких підозрювали у розгромі табору ромів.

Що відомо про С14? С14 — українська праворадикальна громадська організація, що декларує прихильність до українського націоналізму. Організація почала діяльність 2009 року з участі в антизабудовних протестах. З метою політичного прикриття С14 тривалий час взаємодіяли з політичною партією "Свобода". Деякі дослідники вважають, що організація має ознаки неонацизму. Представники самої організації відкидають свій зв'язок із неонацистською ідеологією та причетність до тероризму.

У Держдепі США додали, що були виявлені кілька випадків, коли уряд виділяв гранти або співпрацював з "групами ненависті". У червні C14 виділили майже півмільйона гривень за проведення молодіжного літнього табору. До слова, ЗМІ повідомляли, що C14 і інші "групи ненависті" уклали угоди з владою в різних містах про створення патрульних підрозділів "муніципальної охорони" для забезпечення громадської безпеки.

Що відомо про "Нацкорпус"?"Національний корпус" — українська політична партія, створена шляхом об'єднання громадського руху "Чесні справи" і Громадської організації "Патріот України" 14 жовтня 2016 року. Основою політичної партії стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

Нещодавно Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за інформацією щодо можливої підготовки заступником голови СБУ фізичного знищення активістів "Національного корпусу" і "Нацдружин".

Крім того, члени партії "Національний корпус" влаштували 13 березня акцію в Чернігові, куди прибув президент Петро Порошенко. Активісти знову вимагають покарати учасників корупційних оборудок в "Укроборонпромі" та звітувати про перебіг розслідування кримінальних справ.