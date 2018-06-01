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С14 умышленно подрывает имидж Украины, – Маломуж

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С14
С14 / Голос Правды

Радикалы из националистической организации С14 намеренно создают негативную картинку на телеэкране, которую затем экстраполируют на всю страну.

Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. Оценивая деятельность праворадикальной организации С14 он отметил, что своими действиями С14 умышленно подрывает имидж Украины. Об этом говорится в материале Натальи Лебедь для 24 канала.

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Как российское телевидение показало эти картинки? Что в Украине фашизм. Что в Украине действуют радикалы,
– говорит он в одном из интервью.

К такой оценке Маломужа побудило сожжение активистами С14 лагеря ромов в Киеве. Впервые подобная акция имела место в конце апреля в Киеве на Лысой горе. Впоследствии, в течение мая, С14 еще дважды прибегала к подобным действиям – случаи имели место на Львовщине и Тернопольщине.

Тем временем правоохранители обещают, что безнаказанными действия С14 (если только организация окажется причастной) оставлены не будут. "Расследование должно быть быстрым и действенным. По его результатам мне лично будет докладывать руководитель полиции Тернопольщины. Любая дискриминация по этнической принадлежности является неприемлемой. Виновные лица будут привлечены к ответственности, независимо от взглядов и принадлежности к любым организациям", – уверяет руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Подробнее читайте в публикации: С14: народные мстители или преступники?

Теги: Новости политики Новости Украины столкновения
Источник: 24 канал
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