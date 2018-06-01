С14 зумисне підриває імідж України, – Маломуж

Радикали з націоналістичної організації С14 навмисно створюють негативну картинку на телеекрані, яку потім екстраполюють на всю державу.

Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Оцінюючи діяльність праворадикальної організації С14 він зазначив, що своїми діями С14 зумисне підриває імідж України. Про це йдеться в матеріалі Наталії Лебідь для 24 каналу.

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Як російське телебачення показало ці картинки? Що в Україні фашизм. Що в Україні діють радикали,

– говорить він в одному з інтерв'ю.

До такої оцінки Маломужа спонукало спалення активістами С14 табору ромів у Києві. Вперше подібна акція мала місце наприкінці квітня у Києві на Лисій горі. Згодом, протягом травня, С14 ще двічі вдавалася до подібних дій – випадки мали місце на Львівщині та Тернопільщині.

Тим часом правоохоронці обіцяють, що безкарними дії С14 (якщо тільки організація виявиться причетною) залишені не будуть. "Розслідування має бути швидким та дієвим. За його результатами мені особисто доповідатиме керівник поліції Тернопільщини. Будь-яка дискримінація за етнічною приналежністю є неприйнятною. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від поглядів та приналежності до будь-яких організацій", – запевняє керівник Національної поліції Сергій Князєв.

Детальніше читайте у публікації: С14: народні месники чи злочинці?