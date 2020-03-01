С 1 марта пункты пропуска на Донбассе будут работать дольше

Контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения в районе ООС переходят на весенний график. 1 марта на пересечение выделили еще дополнительные два с половиной часа.

С началом весны пункты пропуска будут принимать желающих пересечь линию разграничения с 7:00 и до 18:30. О переходе на весенний график сообщили в пресс-службе ООС.

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С 1 декабря 2019 года пункты пропуска работали в зимнем режиме. Пересечь линию разграничения можно было с 08:00 до 17:00. Соответственно, теперь на пересечение линии разграничения выделили еще два с половиной часа.

К слову, сегодня КПВВ Марьинка возобновил свою работу после непродолжительной остановки. Дело в том, что 29 февраля российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных вблизи этого пункта пропуска.

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Сколько КПВВ на Донбассе

Согласно Временному порядку контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, действуют 6 дорожных пунктов и 7 железнодорожных:

для пересечения на авто или пешком:

Дорожный коридор "Кадиевка — Золотое — Горное — Лисичанск" — КПВВ "Золотое"; Дорожный коридор "Горловка — Бахмут" — КПВВ "Майорское"; Дорожный коридор "Донецк — Курахово" — КПВВ "Марьинка"; Дорожный коридор "Донецк — Мариуполь (через Волноваху)" — КПВВ "Новотроицкое"; Дорожный коридор "Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь" — КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик); Дорожный коридор "Станица Луганская — Счастье — Новоайдар" — КПВВ "Станица Луганская".

на железнодорожных путях:

На дистанции пути "Огородный" — "Кондрашевская Новая" — "Луганск Северный" — Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Огородный" (вне пределов КПВВ развернут контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Кондрашевская Новая"); На дистанции пути "Красный Лиман" - "Светланово" - "Родаково" Донецкой железной дороги - на железнодорожной станции КПВВ " Красный Лиман "(за пределами КПВВ развернут контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции " Светланово"); На дистанции пути "Красный Лиман" — "Попасная" — "Марьевка" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Красный Лиман" (вне КПВВ развернуто контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Попасная"); На дистанции пути "Переездная" — "Попасная" — "Марьевка" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Переездная" (вне пределов КПВВ развернут контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Попасная"); На дистанции пути "Красный Лиман" — "Артемовск 2" — "Никитовка" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Красный Лиман" (вне КПВВ развернуто контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Артемовск 2"); На дистанции пути "Константиновка" — "Фенольная" — "Ясиноватая" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Константиновка" (вне пределов КПВВ развернут контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Фенольная"); На дистанции пути "Волноваха" — "Южнодонбасская" — "Оленевка" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Волноваха".



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала