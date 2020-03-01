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      С 1 марта пункты пропуска на Донбассе будут работать дольше

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      Контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения в районе ООС переходят на весенний график. 1 марта на пересечение выделили еще дополнительные два с половиной часа.

      С началом весны пункты пропуска будут принимать желающих пересечь линию разграничения с 7:00 и до 18:30. О переходе на весенний график сообщили в пресс-службе ООС.

      К теме: Совместное патрулирование на Донбассе: Пристайко назвал "границу компромисса" с местными

      С 1 декабря 2019 года пункты пропуска работали в зимнем режиме. Пересечь линию разграничения можно было с 08:00 до 17:00. Соответственно, теперь на пересечение линии разграничения выделили еще два с половиной часа.

      К слову, сегодня КПВВ Марьинка возобновил свою работу после непродолжительной остановки. Дело в том, что 29 февраля российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных вблизи этого пункта пропуска.

      Подробнее: Из-за обстрела оккупантов Украина остановила работу КПВВ "Марьинка": детали

      Завтра усі КПВВ в районі ООС переходять на весняний графік роботи #ООС #Операція_ОС Повідомляємо, що відповідно до...

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation  Субота, 29 лютого 2020 р.

      Сколько КПВВ на Донбассе

      Согласно Временному порядку контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, действуют 6 дорожных пунктов и 7 железнодорожных:

      • для пересечения на авто или пешком:
      1. Дорожный коридор "Кадиевка — Золотое — Горное — Лисичанск" — КПВВ "Золотое";
      2. Дорожный коридор "Горловка — Бахмут" — КПВВ "Майорское";
      3. Дорожный коридор "Донецк — Курахово" — КПВВ "Марьинка";
      4. Дорожный коридор "Донецк — Мариуполь (через Волноваху)" — КПВВ "Новотроицкое";
      5. Дорожный коридор "Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь" — КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик);
      6. Дорожный коридор "Станица Луганская — Счастье — Новоайдар" — КПВВ "Станица Луганская".
      • на железнодорожных путях:
      1. На дистанции пути "Огородный" — "Кондрашевская Новая" — "Луганск Северный" — Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Огородный" (вне пределов КПВВ развернут контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Кондрашевская Новая");
      2. На дистанции пути "Красный Лиман" - "Светланово" - "Родаково" Донецкой железной дороги - на железнодорожной станции КПВВ " Красный Лиман "(за пределами КПВВ развернут контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции " Светланово");
      3. На дистанции пути "Красный Лиман" — "Попасная" — "Марьевка" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Красный Лиман" (вне КПВВ развернуто контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Попасная");
      4. На дистанции пути "Переездная" — "Попасная" — "Марьевка" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Переездная" (вне пределов КПВВ развернут контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Попасная");
      5. На дистанции пути "Красный Лиман" — "Артемовск 2" — "Никитовка" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Красный Лиман" (вне КПВВ развернуто контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Артемовск 2");
      6. На дистанции пути "Константиновка" — "Фенольная" — "Ясиноватая" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Константиновка" (вне пределов КПВВ развернут контрольный пост (КрП) на железнодорожной станции "Фенольная");
      7. На дистанции пути "Волноваха" — "Южнодонбасская" — "Оленевка" Донецкой железной дороги — на железнодорожной станции КПВВ "Волноваха".


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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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