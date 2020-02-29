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      Совместное патрулирование на Донбассе: Пристайко назвал "границу компромисса" с местными

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      К общим патрулям на Донбассе Украина готова привлечь местных жителей, которые "не запятнаны войной". Это не могут быть люди, которые когда-либо стояли на блокпостах, и тем более – с оружием.

      Об этом говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов вечером 28 февраля. 

      Об изменениях в правительстве: Пристайко прокомментировал свою возможную отставку

      По его словам, гарантировать безопасность в регионе необходимо и кто-то должен взять на себя эту функцию. В идеальном варианте, это должна быть украинская полиция, поскольку "для этого она и существует".

      " Граница нашего компромисса: мы готовы привлечь - до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится в состояние" нормальности ", - мы готовы привлечь, скажем так, " представителей местных общин " , - сказал глава МИД.

      Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "Калашникова". И такие люди: подрастает молодое поколение, не запятнанный убийствами, не загрязнена в войне с нами,
      - убежден Пристайко. 

      Заметим, Пристайко ранее рассказывал, что идею совместного патрулирования территории Донбасса обсуждали в течение всего процесса воплощения минских договоренностей. 

      Президент Зеленский также говорил, что Украина согласна на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории Донбасса. Однако такое решение должно идти в комплексе с решением о проведении местных выборов по украинским законам.

      ОРДЛО
      ОРДЛО - отдельные районы Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

      Читайте также: Миротворцы ООН в Донбассе: Пристайко предлагает отправить оценочную миссию

      Что означает "совместное патрулирование" Донбасса? Совместное патрулирование - это миссия, призванная гарантировать безопасность в ОРДЛО (говорится об оккупированных территориях) совместно силами украинской полиции, ОБСЕ и территориальной полиции, в которую войдут представители жителей Донбасса. 

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      28 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: МИД Украины Война на Донбассе Оккупированные территории Минские договоренности Вадим Пристайко Новости Украины
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