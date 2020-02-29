Совместное патрулирование на Донбассе: Пристайко назвал "границу компромисса" с местными

К общим патрулям на Донбассе Украина готова привлечь местных жителей, которые "не запятнаны войной". Это не могут быть люди, которые когда-либо стояли на блокпостах, и тем более – с оружием.

Об этом говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов вечером 28 февраля.

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По его словам, гарантировать безопасность в регионе необходимо и кто-то должен взять на себя эту функцию. В идеальном варианте, это должна быть украинская полиция, поскольку "для этого она и существует".

" Граница нашего компромисса: мы готовы привлечь - до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится в состояние" нормальности ", - мы готовы привлечь, скажем так, " представителей местных общин " , - сказал глава МИД.

Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "Калашникова". И такие люди: подрастает молодое поколение, не запятнанный убийствами, не загрязнена в войне с нами,

- убежден Пристайко.

Заметим, Пристайко ранее рассказывал, что идею совместного патрулирования территории Донбасса обсуждали в течение всего процесса воплощения минских договоренностей.

Президент Зеленский также говорил, что Украина согласна на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории Донбасса. Однако такое решение должно идти в комплексе с решением о проведении местных выборов по украинским законам.



ОРДЛО - отдельные районы Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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