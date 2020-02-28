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      Пристайко прокомментировал свою возможную отставку

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      Вадим Пристайко был готов к отставке с начала своей работы. Нынешний глава МИД также допускает, что ему уже могут искать замену.

      Пристайко не исключил свою возможную отставку, об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

      Интересно: Большинство украинцев хотят, чтобы правительство Гончарука ушло в отставку – опрос

      Он пояснил, что с начала работы понимал, насколько часто меняются министры.

      Если спросить, готов ли я к отставке: готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил мне стать министром иностранных дел. Это честь, но за 25 плюс лет карьеры, я, очевидно, понимаю, насколько часто меняются министры,
      – сказал Пристайко.

      Нынешний глава МИД также предположил, что ему, возможно, ищут уже замену.

      "Очевидно, подбирается (замена – 24 канал). И как шутят, что новые выборы начинаются на следующий день после победы, так же всегда должно быть понятно, кто может взяться за работу, если не конкретный человек. Подбирает ли Андрей Ермак (нынешний глава ОПУ – 24 канал) –  это его работа", –  сказал он.

      Пристайко также добавил, что окончательное решение принимает Владимир Зеленский.

      Возможные изменения в Кабмине: что надо знать

      Еще в начале февраля появилась информация о том, что в Офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вицепремьеров, которые должны войти в правительство. Всех потенциальных министров якобы тщательно проверяют.

      • Вероятные кадровые замены и даже крупные отставки анонсировали анонимные телеграмм-каналы и журналисты со ссылкой на собственные источники. Однако точных имен министров, которым грозит увольнение, не называли.
      • В то же время руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также отмечал, что "Кабинет Министров могут покинуть 2-3 министра в рамках запланированной после Нового года ротации членов правительства".


      Читайте также: Сколько себя помню, меня увольняют, – Гончарук об отставке

      Пока что политики и СМИ распространяют информацию о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Президент якобы имеет несколько кандидатов на эту должность. Однако официальных подтверждений данной информации нет, и сам Гончарук эту информацию не подтверждает.

      Хто потенційно може стати прем'єром інфографіка 24 канал
      Кто потенциально может стать премьером / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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