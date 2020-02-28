Пристайко прокоментував свою можливу відставку

Вадим Пристайко був готовий до відставки від початку своєї роботи. Теперішній глава МЗС також допускає, що йому вже можуть шукаюти заміну.

Пристайко не виключив свою можливу відставку, про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Він пояснив, що від початку роботи розумів, наскільки часто змінюються міністри.

Якщо запитати, чи готовий я до відставки – готовий з самого початку. Я був послом в НАТО, коли президент запропонував мені стати міністром закордонних справ. Це честь, але за 25 плюс років кар'єри, я, очевидно, розумію, наскільки часто змінюються міністри,

– сказав Пристайко.

Нинішній глава МЗС також припустив, що йому, можливо, шукають вже заміну.

"Очевидно, підбирається (заміна – 24 канал). І як жартують, що нові вибори починаються на наступний день після перемоги, так само завжди має бути зрозуміло, хто може взятись за роботу якщо не конкретна людина. Чи підбирає Андрій Єрмак (теперішній голова ОПУ – 24 канал) – це його робота", - сказав він.

Пристайко також додав, що остаточне рішення приймає Володимир Зеленський.

Можливі зміни в Кабміні: що треба знати

Ще на початку лютого з'явилась інформація про те, що в Офісі Президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Усіх потенційних міністрів нібито ретельно перевіряють.

Ймовірні кадрові заміни і навіть великі відставки анонсували анонімні телеграм-канали та журналісти із посиланням на власні джерела. Однак точних імен міністрів, яким загрожує звільнення, не називали.

Водночас керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія також зазначав, що "Кабінет Міністрів можуть покинути 2-3 міністри у межах запланованої після Нового року ротації членів уряду".

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Наразі політики та ЗМІ поширюють інформацію про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Президент нібито має кілька кандидатів на цю посаду. Однак офіційних підтверджень цієї інформації немає і сам Гончарук цю інформацію не підтверджує.



Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу