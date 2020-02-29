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      Спільне патрулювання на Донбасі: Пристайко назвав "межу компромісу" з місцевими

      -
      Вадим Пристайко – міністр закордонних справ України / 24 канал

      До спільних патрулів на Донбасі Україна готова залучити місцевих мешканців, які "не заплямовані війною". Це не можуть бути люди, які будь-коли стояли на блокпостах, і тим більше – зі зброєю.

      Про це говорив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів увечері 28 лютого. 

      Про зміни в уряді: Пристайко прокоментував свою можливу відставку

      За його словами, гарантувати безпеку в регіоні необхідно і хтось повинен взяти на себе цю функцію. В ідеальному варіанті, це мала б бути українська поліція, бо "для цього вона й існує".

      "Межа нашого компромісу: ми готові залучити – до, на момент проведення виборів і коли ситуація покращиться до стану "нормальності", – ми готові залучити, скажімо так, "представників місцевих громад", – сказав голова МЗС.

      Ідеально, щоб вони ніколи не стояли на блокпостах, навіть без "Калашникова". І такі люди є: підростає молоде покоління, не заплямоване вбивствами, не забруднене у війні з нами,
      – переконаний Пристайко. 

      Зауважимо, Пристайко раніше розповідав, що ідею спільного патрулювання території Донбасу обговорювали протягом усього процесу втілення мінських домовленостей. 

      Президент Зеленський також говорив, що Україна згодна на спільний із представниками ОРДЛО контроль території Донбасу. Однак таке рішення має йти у комплексі з рішенням про проведення місцевих виборів за українськими законами.

      ОРДЛО
      ОРДЛО – окремі райони Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу

      Що означає "спільне патрулювання" Донбасу? Спільне патрулювання – це місія, покликана гарантувати безпеку в ОРДЛО (мовиться про окуповані території) спільно силами української поліції, ОБСЄ та територіальної поліції, до якої ввійдуть представники мешканців Донбасу. 

      Читайте також: Миротворці ООН на Донбасі: Пристайко пропонує відправити оцінювальну місію

      Результати матчів та відео голів 1/16 фіналу Ліги Європи
      28 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: МЗС України Війна на Донбасі Окуповані території Мінські домовленості Вадим Пристайко Новини України
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