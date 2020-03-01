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      З 1 березня пункти пропуску на Донбасі працюватимуть довше

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      Пункти пропуску на Донбасі переходять на весняний графік / фото 24 каналу

      Контрольні пункти в'їзду і виїзду на лінії розмежування в районі ООС переходять на весняний графік. Від 1 березня на перетин виділили ще додаткові дві з половиною години.

      З початком весни пункти пропуску прийматимуть охочих перетнути лінію розмежування з 7:00 і до 18:30. Про перехід на весняний графік повідомили у пресслужбі ООС.

      До теми: Спільне патрулювання на Донбасі: Пристайко назвав "межу компромісу" з місцевими

      З 1 грудня 2019 року пункти пропуску працювали у зимовому режимі. Перетнути лінію розмежування можна було з 08:00 до 17:00. Відповідно, тепер на перетин лінії розмежування виділили ще дві з половиною години.

      Завтра усі КПВВ в районі ООС переходять на весняний графік роботи #ООС #Операція_ОС Повідомляємо, що відповідно до...

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation  Субота, 29 лютого 2020 р.

      Скільки КПВВ на Донбасі

      Згідно з Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей діє 6 дорожніх пунктів і 7 залізничних:

      • для перетину на авто чи пішки:
      1. Дорожній коридор "Кадіївка — Золоте — Гірське — Лисичанськ" — КПВВ "Золоте";
      2. Дорожній коридор "Горлівка — Бахмут" — КПВВ "Майорське";
      3. Дорожній коридор "Донецьк — Курахове" — КПВВ "Мар'їнка";
      4. Дорожній коридор "Донецьк — Маріуполь (через Волноваху)" — КПВВ "Новотроїцьке";
      5. Дорожній коридор "Новоазовськ — Покровськ — Талаківка — Маріуполь" — КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик);
      6. Дорожній коридор "Станиця Луганська — Щастя — Новоайдар" — КПВВ "Станиця Луганська".
      • на залізничних шляхах:
      1. на дистанції колії "Городній" — "Кондрашевська Нова" — "Луганськ Північний" — Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Городній" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Кондрашевська Нова");
      2. на дистанції колії "Красний Лиман" — "Світланово" — "Родаково" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Красний Лиман" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Світланово");
      3. на дистанції колії "Красний Лиман" — "Попасна" — "Мар'ївка" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Красний Лиман" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Попасна");
      4. на дистанції колії "Переїзна" — "Попасна" — "Мар'ївка" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Переїзна" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Попасна");
      5. на дистанції колії "Красний Лиман" — "Артемівськ 2" — "Микитівка" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Красний Лиман" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Артемівськ 2");
      6. на дистанції колії "Костянтинівка" — "Фенольна" — "Ясинувата" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Костянтинівка" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Фенольна");
      7. на дистанції колії "Волноваха" — "Південнодонбаська" — "Оленівка" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Волноваха".


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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Окуповані території Новини України Новини політики
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