З 1 березня пункти пропуску на Донбасі працюватимуть довше

Контрольні пункти в'їзду і виїзду на лінії розмежування в районі ООС переходять на весняний графік. Від 1 березня на перетин виділили ще додаткові дві з половиною години.

З початком весни пункти пропуску прийматимуть охочих перетнути лінію розмежування з 7:00 і до 18:30. Про перехід на весняний графік повідомили у пресслужбі ООС.

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З 1 грудня 2019 року пункти пропуску працювали у зимовому режимі. Перетнути лінію розмежування можна було з 08:00 до 17:00. Відповідно, тепер на перетин лінії розмежування виділили ще дві з половиною години.

Скільки КПВВ на Донбасі

Згідно з Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей діє 6 дорожніх пунктів і 7 залізничних:

для перетину на авто чи пішки:

Дорожній коридор "Кадіївка — Золоте — Гірське — Лисичанськ" — КПВВ "Золоте"; Дорожній коридор "Горлівка — Бахмут" — КПВВ "Майорське"; Дорожній коридор "Донецьк — Курахове" — КПВВ "Мар'їнка"; Дорожній коридор "Донецьк — Маріуполь (через Волноваху)" — КПВВ "Новотроїцьке"; Дорожній коридор "Новоазовськ — Покровськ — Талаківка — Маріуполь" — КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик); Дорожній коридор "Станиця Луганська — Щастя — Новоайдар" — КПВВ "Станиця Луганська".

на залізничних шляхах:

на дистанції колії "Городній" — "Кондрашевська Нова" — "Луганськ Північний" — Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Городній" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Кондрашевська Нова"); на дистанції колії "Красний Лиман" — "Світланово" — "Родаково" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Красний Лиман" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Світланово"); на дистанції колії "Красний Лиман" — "Попасна" — "Мар'ївка" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Красний Лиман" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Попасна"); на дистанції колії "Переїзна" — "Попасна" — "Мар'ївка" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Переїзна" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Попасна"); на дистанції колії "Красний Лиман" — "Артемівськ 2" — "Микитівка" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Красний Лиман" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Артемівськ 2"); на дистанції колії "Костянтинівка" — "Фенольна" — "Ясинувата" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Костянтинівка" (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції "Фенольна"); на дистанції колії "Волноваха" — "Південнодонбаська" — "Оленівка" Донецької залізниці — на залізничній станції КПВВ "Волноваха".



Карта окупованих територій / інфографіка 24 каналу