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      С 2020 года украинская армия переходит на английский язык: детали

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      Наев: Изучение английского поможет украинским военным интегрироваться с НАТО / censor.net.ua

      В 2020 году военные Вооруженных сил Украины начнут изучать английский язык. По словам заместителя начальника Генштаба Сергея Наева, это будет одним из путей украинской армии к стандартам НАТО.

      Должны изучать документы в оригинале, ментально быть такими, как наши западные партнеры, рассказал Наев в комментарии изданию BBC.

      К слову: Реформа званий в армии: советских генерал-полковников заменят натовских бригадных генералов

      В следующем году в ВСУ должны усилить изучение английского языка, в том числе с помощью инструкторов западных партнеров. В общем говорится о курсах в высших военных учебных заведениях.

      Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений,
      – рассказал заместитель начальника Генштаба.

      В то же время он подчеркнул, что изучение английского будет дополнительным фактором мотивации для военных, стремящихся к карьерному росту. Преимущество будут отдавать именно тем военным, которые владеют английским.

      Для чего украинским военным английский

      В последние годы в рядах Вооруженных сил Украины продолжается активная интеграция с Североатлантическим альянсом. Украинские бойцы часто проводят совместные учения с натовцами, в частности, боевые ветераны делятся собственным полевым опытом противостояния российской армии.

      Кроме того, украинские миротворцы принимают участие в 9 миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, где напрямую сотрудничают с военными со всего мира.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины НАТО Вооруженные силы Украины Новости политики Сергей Наев
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