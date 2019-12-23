С 2020 года украинская армия переходит на английский язык: детали
В 2020 году военные Вооруженных сил Украины начнут изучать английский язык. По словам заместителя начальника Генштаба Сергея Наева, это будет одним из путей украинской армии к стандартам НАТО.
Должны изучать документы в оригинале, ментально быть такими, как наши западные партнеры, рассказал Наев в комментарии изданию BBC.
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В следующем году в ВСУ должны усилить изучение английского языка, в том числе с помощью инструкторов западных партнеров. В общем говорится о курсах в высших военных учебных заведениях.
Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений,
– рассказал заместитель начальника Генштаба.
В то же время он подчеркнул, что изучение английского будет дополнительным фактором мотивации для военных, стремящихся к карьерному росту. Преимущество будут отдавать именно тем военным, которые владеют английским.
Для чего украинским военным английский
В последние годы в рядах Вооруженных сил Украины продолжается активная интеграция с Североатлантическим альянсом. Украинские бойцы часто проводят совместные учения с натовцами, в частности, боевые ветераны делятся собственным полевым опытом противостояния российской армии.
Кроме того, украинские миротворцы принимают участие в 9 миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, где напрямую сотрудничают с военными со всего мира.
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