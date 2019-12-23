10:44
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      З 2020 року українська армія переходить на англійську мову: деталі

      439 Читать новость на русском
      Наєв: Вивчення англійської допоможе українським військовим інтегруватися з НАТО / censor.net.ua

      У 2020 році військові Збройних сил України почнуть вивчати англійську мову. За словами заступника начальника Генштабу Сергія Наєва, це буде одним зі шляхів української армії до стандартів НАТО.

      Маємо вивчати документи в оригіналі, ментально бути такими, як наші західні партнери, розповів Наєв у коментарі виданню BBC.

      До слова: Реформа звань в армії: радянських генерал-полковників замінять натівські бригадні генерали

      У наступному році в ЗСУ мають посилити вивчення англійської мови, у тому числі за допомогою інструкторів західних партнерів. Загалом мовиться про курси у вищих військових навчальних закладах.

      Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань,
      – розповів заступник начальника Генштабу.

      Водночас він підкреслив, що вивчення англійської буде додатковим фактором мотивації для військових, які прагнуть кар'єрного зростання. Перевагу надаватимуть саме тим військовим, які володіють англійською.

      Для чого українським військовим англійська

      В останні роки у лавах Збройних сил України триває активна інтеграція з Північноатлантичним альянсом. Українські бійці часто проводять спільні навчання з натівцями, зокрема, бойові ветерани діляться власним польовим досвідом протистояння російській армії.

      Крім того, українські миротворці беруть участь у 9 миротворчих операціях Організації Об'єднаних Націй, де напряму співпрацюють з військовими з усього світу.

      Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні похолодає, прийдуть дощі і сильний вітер
      сьогодні
      2287
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України НАТО Сергій Наєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 119
      сьогодні , 09:28 Мільярдери України: що треба знати про Віктора Пінчука
      Світлана Попова 3461
      сьогодні , 08:40 Попутный ветер: как Украине выиграть инвестиции в зеленую энергетики
      Максим Єфімов 174
      сьогодні , 07:01 Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського
      Інна Жолобович 1179
      22 грудня , 22:00 Оголошена війна опозиції, роздор у справі Шеремата та темне майбутнє "Газпрому": блоги тижня
      Блоги тижня 948
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук