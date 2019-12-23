З 2020 року українська армія переходить на англійську мову: деталі

У 2020 році військові Збройних сил України почнуть вивчати англійську мову. За словами заступника начальника Генштабу Сергія Наєва, це буде одним зі шляхів української армії до стандартів НАТО.

Маємо вивчати документи в оригіналі, ментально бути такими, як наші західні партнери, розповів Наєв у коментарі виданню BBC.

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У наступному році в ЗСУ мають посилити вивчення англійської мови, у тому числі за допомогою інструкторів західних партнерів. Загалом мовиться про курси у вищих військових навчальних закладах.

Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань,

– розповів заступник начальника Генштабу.

Водночас він підкреслив, що вивчення англійської буде додатковим фактором мотивації для військових, які прагнуть кар'єрного зростання. Перевагу надаватимуть саме тим військовим, які володіють англійською.

Для чого українським військовим англійська

В останні роки у лавах Збройних сил України триває активна інтеграція з Північноатлантичним альянсом. Українські бійці часто проводять спільні навчання з натівцями, зокрема, бойові ветерани діляться власним польовим досвідом протистояння російській армії.

Крім того, українські миротворці беруть участь у 9 миротворчих операціях Організації Об'єднаних Націй, де напряму співпрацюють з військовими з усього світу.