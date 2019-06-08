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      С гособоронзаказа снимут гриф "секретно", – Кривонос

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      Сергей Кривонос
      Сергей Кривонос / Фото из соцсетей

      Уже в 2020 году с гособоронзаказа Украины могут снять гриф "секретно". Это повысит прозрачность закупок.

      Такие планы уже обсуждали на уровне правительства, а также с западными партнерами Украины в военно-техническом сотрудничестве. В частности, речь идет о США. Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает "Интерфакс".

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      Я думаю, что со следующего года секретность будет снята,
      – сказал Кривонос.

      По его словам, снимать гриф "секретно" с действующего гособоронзаказа уже не имеет смысла. А вот сделать это в следующем году – реально.

      Отметим, что 6 марта СНБО принял решение, которым предусмотрена разработка законопроекта о внесении изменений в закон Украины "О государственном оборонном заказе". Так, в нем должна быть повышена прозрачность государственных закупок. 16 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко активизировал решение.

      Кстати, 26 декабря 2018 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. По словам тогдашнего главы ведомства Александра Турчинова, до конца 2019 года должен быть завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие СНБО Сергей Кривонос
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