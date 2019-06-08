18:42
8 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, 7 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Із держоборонзамовлення знімуть гриф "таємно", – Кривонос

      36 Читать новость на русском
      Сергій Кривонос
      Сергій Кривонос / Фото із соцмереж

      Вже у 2020 році з держоборонзамовлення України можуть зняти гриф "таємно". Це підвищить прозорість закупівель.

      Такі плани вже обговорювали на рівні уряду, а також із західними партнерами України у військово-технічній співпраці. Зокрема, йдеться про США. Про це розповів заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: Україна отримує нову потужну ефективну зброю, – Полторак про держоборонзамовлення

      Я думаю, що з наступного року секретність буде знята,
      – сказав Кривонос.

      За його словами, знімати гриф "секретно" з діючого держоборонзамовлення вже не має сенсу. А ось зробити це у наступному році – реально.

      Зазначимо, що 6 березня РНБО ухвалила рішення, яким передбачена розробка законопроекту про внесення змін до закону України "Про державне оборонне замовлення". Так, у ньому має бути підвищена прозорість державних закупівель. 16 березня тодішній президент України Петро Порошенко активізував рішення.

      До речі, 26 грудня 2018 року Рада національної безпеки та оборони затвердила головні показники державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки. За словами тодішнього очільника відомства Олександра Турчинова, до кінця 2019 року має бути завершена низка пріоритетних проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї".

      blog_ava
      Аліна Гросу вийшла заміж: співачка, яка живе в Росії, показала перші фото
      сьогодні
      3825
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Кривонос РНБО Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Холодницький забрав справу, за яку НАБУ пропонували 800 тисяч доларів
      сьогодні , 18:00 Холодницький забрав справу, за яку НАБУ пропонували 800 тисяч доларів
      Віталій Шабунін 209
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      сьогодні , 02:34 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      2077
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      7 червня , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4774
      Провал реформи: як українці потерпають від не доброчесних суддів
      сьогодні , 17:00 Провал реформи: як українці потерпають від не доброчесних суддів
      Роман Маселко 173
      Зеленський – величезна проблема для Путіна, – Der Tagesspiegel
      сьогодні , 16:10 Зеленський – величезна проблема для Путіна, – Der Tagesspiegel
      Світові Медіа 5062
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук