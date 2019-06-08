Із держоборонзамовлення знімуть гриф "таємно", – Кривонос

Вже у 2020 році з держоборонзамовлення України можуть зняти гриф "таємно". Це підвищить прозорість закупівель.

Такі плани вже обговорювали на рівні уряду, а також із західними партнерами України у військово-технічній співпраці. Зокрема, йдеться про США. Про це розповів заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає "Інтерфакс".

Читайте також: Україна отримує нову потужну ефективну зброю, – Полторак про держоборонзамовлення

Я думаю, що з наступного року секретність буде знята,

– сказав Кривонос.

За його словами, знімати гриф "секретно" з діючого держоборонзамовлення вже не має сенсу. А ось зробити це у наступному році – реально.

Зазначимо, що 6 березня РНБО ухвалила рішення, яким передбачена розробка законопроекту про внесення змін до закону України "Про державне оборонне замовлення". Так, у ньому має бути підвищена прозорість державних закупівель. 16 березня тодішній президент України Петро Порошенко активізував рішення.

До речі, 26 грудня 2018 року Рада національної безпеки та оборони затвердила головні показники державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки. За словами тодішнього очільника відомства Олександра Турчинова, до кінця 2019 року має бути завершена низка пріоритетних проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї".