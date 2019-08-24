С Эйфелевой башни можно увидеть Украину: как празднуют День Независимости в Париже

Украина отмечает 28-ю годовщину Дня Независимости и празднования происходят даже за рубежом. О том, какие мероприятия проходят в Париже 24 каналу рассказал активист украинского общества во Франции Владимир Когутяк.

В 10 утра началась служба Божья, а после нее выступали посол Украины во Франции Олег Шамшур и представители украинской диаспоры. Потом понесли цветы к бюсту Тараса Шевченко.

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Вечером начнется вторая часть празднований – у Эйфелевой башни. Там соберется диаспора. Как и в прошлом году, ожидают, что придет около 500-700 человек в вышиванках и с национальной символикой. Будет украинская музыка.

Если подняться вверх на Эйфелеву башню и посмотреть вниз, то можно будет увидеть Украину. Это очень приятно,

– рассказал Владимир Когутяк.

Он добавил, что в прошлом году французы, которые видели празднование, подходили к украинцам и говорили, что поддерживают нашу страну. А также выражали надежду, что Украина вступит в Европейский союз.

Также участники 24-й Украинской антарктической экспедиции записали видео, на котором поздравили Украину с Днем Независимости. Полярники записали ролик, стоя на фоне заснеженного пейзажа в зимней одежде.