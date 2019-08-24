З Ейфелевої вежі можна побачити Україну: як святкують День Незалежності в Парижі

Україна відзначає 28-му річницю Дня Незалежності і святкування відбуваються навіть за кордоном. Про те, які заходи відбуваються в Парижі 24 каналу розповів активіст української громади у Франції Володимир Когутяк.

О 10 ранку розпочалася служба Божа, а після неї виступали посол України в Франції Олег Шамшур і представники української діаспори.Потім понесли квіти до бюсту Тараса Шевченка.

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Ввечері розпочнеться друга частина святкувань – біля Ейфелевої вежі. Там збереться діаспора. Як і минулого року, очікують, що прийде близько 500-700 людей у вишиванках та з національною символікою. Буде українська музика.

Якщо піднятися вверх на Ейфелеву вежу і подивитися вниз, то можна буде побачити Україну. Це надзвичайно приємно,

– розповів Володимир Когутяк.

Він додав, що минулого року французи, які бачили святкування, підходили до українців і казали, що підтримують нашу країну. А також висловлювали сподівання, що Україна вступить в Європейський союз.

Також учасники 24-ї Української антарктичної експедиції записали відео, на якому привітали Україну з Днем Незалежності. Полярники записали ролик, стоячи на фоні засніженого краєвиду в зимовому одязі.