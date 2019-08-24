19:43
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      З Ейфелевої вежі можна побачити Україну: як святкують День Незалежності в Парижі

      40 Читать новость на русском

      Україна відзначає 28-му річницю Дня Незалежності і святкування відбуваються навіть за кордоном. Про те, які заходи відбуваються в Парижі 24 каналу розповів активіст української громади у Франції Володимир Когутяк.

      О 10 ранку розпочалася служба Божа, а після неї виступали посол України в Франції Олег Шамшур і представники української діаспори.Потім понесли квіти до бюсту Тараса Шевченка.

      Читайте також: КДБ, комуністи та перші політичні кроки: як Україна йшла до Незалежності

      Ввечері розпочнеться друга частина святкувань – біля Ейфелевої вежі. Там збереться діаспора. Як і минулого року, очікують, що прийде близько 500-700 людей у вишиванках та з національною символікою. Буде українська музика.

      Якщо піднятися вверх на Ейфелеву вежу і подивитися вниз, то можна буде побачити Україну. Це надзвичайно приємно,
      – розповів  Володимир Когутяк.

      Він додав, що минулого року французи, які бачили святкування, підходили до українців і казали, що підтримують нашу країну. А також висловлювали сподівання, що Україна вступить в Європейський союз.

      Також учасники 24-ї Української антарктичної експедиції записали відео, на якому привітали Україну з Днем Незалежності. Полярники записали ролик, стоячи на фоні засніженого краєвиду в зимовому одязі.

      blog_ava
      У Києві завершився Марш захисників до Дня Незалежності
      сьогодні
      5505
      Теги: Новини України Новини Франції День Незалежності
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ
      сьогодні , 19:23 Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ
      125
      Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      сьогодні , 19:00 Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      Повернись живим 836
      Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      сьогодні , 16:00 Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      Національна опера України 294
      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      сьогодні , 13:10 День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      634
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сьогодні , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 984
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук