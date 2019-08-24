Україну з Днем Незалежності привітали в Антарктиді: "холодне" відео
Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції записали відео, на якому привітали Україну з Днем Незалежності. Полярники записали ролик, стоячи на фоні засніженого краєвиду в зимовому одязі.
"24 українська Антарктична експедиція вітає Україну з Днем Незалежності. Любімо нашу Україну усім серцем, у своїх помислах та ділах. Слава Україні! Героям слава!" – кажуть на відео полярники.
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Дивіться відеопривітання з Днем Незалежності України з Антарктиди:
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Джерело: 24 канал
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