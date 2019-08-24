Украину с Днем Независимости поздравили в Антарктиде: "холодное" видео

Поздравления с Днем Независимости из Антарктиды / Кадр из видео

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции записали видео, на котором поздравили Украину с Днем Независимости. Полярники записали ролик, стоя на фоне заснеженного пейзажа в зимней одежде.