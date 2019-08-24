Украину с Днем Независимости поздравили в Антарктиде: "холодное" видео
Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции записали видео, на котором поздравили Украину с Днем Независимости. Полярники записали ролик, стоя на фоне заснеженного пейзажа в зимней одежде.
"24 украинская Антарктическая экспедиция поздравляет Украину с Днем Независимости. Любите нашу Украину всем сердцем, в своих помыслах и делах. Слава Украине! Героям слава!"– говорят на видео полярники.
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Смотрите видеопоздравление с Днем Независимости Украины из Антарктиды:
все про день независимости украины:
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12:49 24 авгПолитики поздравили Украину с Днем Независимости
Источник: 24 канал
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